Пожарная безопасность в зимний период

В зимний пожароопасный период количество пожаров возрастает. Наиболее часто их причинами является неправильная эксплуатация приборов отопления: отопление при помощи работающих газовых конфорок, неправильная эксплуатация электрических отопительных приборов и бесконтрольное топление печей на газовом топливе, вот залог предшествующего пожара.

Как показывает опыт, наиболее опасными в пожарном отношении являются печи отопления. В «старом» жилом секторе, еще большинство домов и квартир, отапливается при помощи печей отопления, в простонародье именуемых «Груба». Несмотря на давность применения данных печей, люди еще не в полной мере научились ими пользоваться. Большинство людей даже не знают, что период топки данной печи должен составлять не более 1,5-2 часов, после чего работа данной печи должна переводиться на «запальник». Игнорируя данные требования, осуществляя бесконтрольную топку данного типа печей, происходит так называемый «перекал» печи, когда температура на её поверхности достигает температуры воспламенения потолочного перекрытия или рядом расположенных с печью вещей и предметов.

Правилами противопожарного режима в РФ предусмотрено, что:

запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок от горючих конструкций и предтопочных листов;

горючая мебель и домашние вещи, должны располагаться минимум на 0,7 метра от конструкции печей;

запрещается переводить работу печи на непредусмотренный конструкцией печи вид топлива. Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.

Наряду с пожарами, причинами которых явилось неправильная эксплуатация приборов отопления немаловажной причиной пожара в быту является курение. Небрежность курильщиков, которые выбрасывают окурки непотушенными, а иногда просто засыпают в постели с зажжённой сигаретой могут привести к невосполнимым потерям, как людских, так и материальных.

Так 25.01.2021 года, ночью, в одной из квартир в доме по ул. Козлова города Пятигорска произошел пожар. Мужчина, находясь в своей квартире, в состоянии сильного алкогольного опьянения закурил сигарету и уснул на кровати, с непотушенным табачным изделием. Последствия данного пожара – отравление угарным газом данным гражданином, а также поврежденные огнем пол и мебель одного из помещений квартиры. Бдительность соседей и своевременность вызова пожарных подразделений помогли избежать невозвратимые потери.

Помните, что нельзя:

— курить в постели или сидя в кресле, тем более, если выпили спиртное — в таком положении очень легко заснуть. А если вовремя не потушить сигарету, от нее может загореться одежда или мебель.

— даже потушенные сигареты не бросайте в урны с бумагами и другими горючими отходами — они могут загореться.

— не следует в качестве пепельницы использовать бумажные кульки, коробки от спичек или сигарет.

— ни в коем случае нельзя курить в гараже — близость автомобиля и легковоспламеняющихся жидкостей могут спровоцировать пожар.

— необходимо следить за тем, чтобы спички или сигареты не попадали в руки маленьким детям.

Помните! Неосторожность или небрежность при курении — одна из наиболее распространенных причин пожаров как в жилых домах, так и на предприятиях промышленности. Чтобы не допускать пожара на рабочем месте или в жилом секторе, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при курении.

ОНД и ПР (по г. Пятигорск, Железноводск и Лермонтов) УНД и ПР

ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.