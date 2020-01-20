Пожарные извещатели многодетным семьям

Сотрудниками ОНД и ПР по городам Пятигорск, Железноводск и Лермонтов круглогодично ведется профилактическая работа, приоритетом которой является недопущение гибели детей на пожарах. Установка в домах автономных пожарных извещателей — один из способов профилактики пожаров. Таким образом, в многодетных семьях названных городов, попавших в трудную жизненную ситуацию сотрудниками отдела уже установлено более 15 пожарных извещателей.

Пожарный извещатель – это специальный датчик, который в случае задымления предупредит об опасности громким звуковым сигналом.

Сотрудники ОНД и ПР по городам Пятигорск, Железноводск и Лермонтов советуют ставить такие приборы не только в квартиры, но в дачные дома и коттеджи. При этом установить на потолок своей квартиры извещатель можно самостоятельно, так как эти приборы автономны и не требуют прокладки специальных линий пожарной сигнализации, а также применения дополнительного оборудования. Нужно лишь не реже одного раза в год менять батарейки и, чтобы избежать ложных срабатываний от осевшей пыли, периодически продувать пылесосом камеру с оптико-электронным датчиком.

Также хочется отметить, что основной причиной пожара в жилье является неосторожное обращение с огнем. Непотушенная сигарета, включенная газовая плита, оставленная без присмотра, детская шалость при использовании спичек и зажигалок. Люди, зависимые от алкоголя, одинокие пожилые граждане чаще всего становятся жертвами пожаров, связанных с неосторожным обращением с огнем.

Чтобы не допустить возникновения пожара необходимо соблюдать ряд правил, а именно:

Не оставлять включенную газовую плиту без присмотра; Не курить в постели, а также по возможности избегать курения в жилье в состоянии алкогольного опьянения; Отгородить детей от возможного использованиями ими спичек и зажигалок; Разъяснять детям правила пожарной безопасности; Исключить хранение в жилье легковоспламеняющиеся жидкости

Ваша безопасность и безопасность ваших близких – в ваших руках!