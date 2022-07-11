Пожароопасный период: как избежать возгорания

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Пятигорск Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю напоминает жителям о необходимости проявления бдительности и соблюдения предельной осторожности с огнем в весенне-летний пожароопасный период.

На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима на территории поселений, в организациях и на предприятиях осуществляются мероприятия:

а) введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок;

б) организация патрулирования добровольными пожарными и (или) гражданами Российской Федерации;

в) подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники;

г) проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.

В пожароопасный период года запрещается:

— на территориях, прилегающих в объектам, в том числе к жилым домам оставлять ёмкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами;

— использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары;

— сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов;

— использовать территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков). А также для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов;

— на территории поселений устраивать свалки горючих отходов;

— разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;

— бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);

— употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

— заправлять горючими топливные баки автомашин при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

— засорять лес бытовыми, строительными промышленными и иными отходами и мусором;

Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и землях иного специального назначения может производиться в безветренную погоду при условии, что:

а) участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта;

б) территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена в радиусе 25-30 метров от сухойстойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менеее 1,4 метра;

в) на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой растительности, не действует особый противопожарный режим;

г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, обеспечены первичными средствами пожаротушения.

Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой растительности и определение лиц, ответственных за выжигание, осуществляется руководителем организации.

Уважаемые жители!

Зная и строго соблюдая требования пожарной безопасности в лесу, можно предотвратить или значительно сократить количество лесных пожаров.

Номера телефонов, по которым вы можете сообщить о нарушении правил пожарной безопасности, пожарах и возгораниях:

01 — пожарная охрана

010 (с мобильного телефона).