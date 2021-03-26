Права должников по просроченному кредиту

Прокуратура Пятигорска информирует о том, что Федеральным законом от 03.07.2016 N 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» определяются общие правила совершения действий, направленных на возврат долгов, устанавливаются допустимые способы и ограничения взаимодействия с должником.

В соответствии со ст. 5 указанного федерального закона, взаимодействие с должником, направленное на возврат просроченной задолженности, вправе осуществлять только:

1) кредитор, в том числе новый кредитор, при переходе к нему прав требования;

2) лицо, действующее от имени и (или) в интересах кредитора, только в том случае, если оно является кредитной организацией или лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.

Не допускается привлечение к взаимодействию с должником:

— лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за преступления против личности, преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти и общественной безопасности;

— лиц, находящихся за пределами территории РФ для взаимодействия с должником на территории РФ;

— иных лиц для осуществления взаимодействия с должником с использованием международной телефонной связи или передачи из-за пределов территории РФ телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений.

В силу ст. 6 вышеназванного федерального закона не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия, связанные в том числе с:

1) применением к должнику и иным лицам физической силы либо угрозой ее применения, угрозой убийством или причинения вреда здоровью;

2) уничтожением или повреждением имущества либо угрозой таких уничтожения или повреждения;

3) применением методов, опасных для жизни и здоровья людей;

4) оказанием психологического давления на должника и иных лиц, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и иных лиц;

5) введением должника и иных лиц в заблуждение относительно:

а) правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения должником, сроков исполнения обязательства;

б) передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника и иных лиц, возможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования;

в) принадлежности кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, к органам государственной власти и органам местного самоуправления;

6) любым другим неправомерным причинением вреда должнику и иным лицам или злоупотреблением правом.

Согласно ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 N 230-ФЗ, при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, вправе взаимодействовать с должником, используя:

1) личные встречи, телефонные переговоры (непосредственное взаимодействие);

2) телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи;

3) почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания должника.

Законодатель ограничил число личных встреч. Кредитор или лица, действующие от его имени и (или) в его интересах, имеют право встречаться с неплательщиком не чаще 1 раза в неделю. Они не имеют права звонить по ночам. По будням время для телефонных звонков начинается в 8 утра и заканчивается в 22.00. В выходные и праздничные дни звонить разрешено с 9.00 до 20.00 по местному времени по месту жительства или пребывания должника. Запрещено звонить должнику более 1 раза в сутки, более 2 раз в неделю и более 8 раз в месяц.

Коллекторские агентства не могут обращаться к клиенту банка, просрочившему выплаты, если в кредитном договоре нет соответствующего пункта, разрешающего привлечение сторонних организаций. К тому же, финансовое учреждение обязано уведомить должника о том, что его долг передан в коллекторскую фирму.

При общении с неплательщиком сотрудник данной компании должен сообщить свои личные данные и назвать организацию, которую представляет. Если сотрудник коллекторского агентства пытается связаться в период, когда звонки запрещены, или нарушает иные, установленные Федеральным законом от 03.07.2016 N 230-ФЗ требования на него можно подать жалобу в ФССП, Роскомнадзор и (или) НАПКА (национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств) через официальные сайты.