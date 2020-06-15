Права работников должны быть защищены

Федерация профсоюзов Ставропольского края провела очередную, уже третью по счету, онлайн-конференцию «Актуальные вопросы в период пандемии».

На «горячую линию» ФПСК продолжают поступать вопросы по поводу получения выплат на детей, оплаты больничных листов для категории граждан от 65 лет и старше, перехода на электронные трудовые книжки, начала реализации в крае прямых выплат из Фонда социального страхования. Ответы на эти и другие вопросы были даны на состоявшейся онлайн-конференции. Спикерами встречи стали управляющая отделением Пенсионного фонда РФ по Ставропольскому краю Елена Долгова и зам. управляющего Фонда социального страхования края Надежда Сучкова.

Как рассказала управляющая отделением Пенсионного фонда РФ по Ставропольскому краю Елена Долгова, меры поддержки для семей с детьми были расширены в соответствии с указом президента. Речь идет о ежемесячной выплате с апреля по июнь этого года в размере 5 тысяч рублей на детей до 3 лет и единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Выплаты на детей до 3 лет (право на них имеют все семьи с детьми указанного возраста, вне зависимости от дохода и места работы родителей) уже перечислены более чем 70 тысячам семей. На счета получателей поступило более 905 миллионов рублей. Заявление на выплаты в органы Пенсионного фонда можно подать до 15 сентября через единый портал Госуслуг, личный кабинет на сайте Пенсионного фонда, непосредственно придя в Пенсионный фонд, или через МФЦ. По выплатам в 10 тысяч рублей органами Пенсионного фонда вынесено уже более 214 тысяч положительных решений по выплате пособий для семей, которые имеют детей в возрасте от 3 до 16 лет. Выплачено им 3 миллиарда 189 миллионов рублей. Прием заявлений на эти виды выплат продолжается.

Однако возникают вопросы по поводу возраста ребенка, в котором возникает право на выплату, неоднозначного толкования указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ.

Кроме того, Елена Долгова рассказала о типичных ошибках, которые могут помешать своевременному поступлению денег на счета получателей. Это может быть указание вместо банковских реквизитов номера карты или неправильное заполнение данных ребенка.

Остановилась она и на теме перехода на электронные трудовые книжки. Другая актуальная тема – выплата по листкам нетрудоспособности гражданам от 65 лет и старше. Пояснения по этому поводу дала зам управляющего Фонда социального страхования Надежда Сучкова. Она рассказала о том, что электронные больничные вот уже в четвертый раз могут получить работающие пенсионеры от 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске. Находиться на больничном они могут до 11 июня включительно.

В то же время она напомнила, что с 1 июля в крае стартует переход на прямые выплаты больничных, минуя работодателей. Это удобно для застрахованных работников, которые будут получать выплаты на банковские карты или почтовым переводом. Не возникнет проблем и у работодателей, потому что многие из них уже опробовали этот механизм, оформляя электронные больничные на работников пенсионного возраста от 65 лет и более.

Также Надежда Сучкова остановилась на теме возмещения из средств фонда затрат работодателей на обеспечение средствами защиты в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и сообщила, что подготовлен соответствующий законопроект.

Федерация профсоюзов Ставропольского края и дальше планирует работать в формате онлайн-конференций. Так что следите за новостями на сайте Федерации https://fp-sk.ru. Наша позиция неизменна: права работников должны быть защищены.