Правительство приняло решение расширить программу субсидирования найма

Об этом сообщили в прокуратуре Пятигорска. Программа предусматривает выплаты для компаний, которые примут к себе на работу молодых людей до 30 лет. В их числе — граждане без профессионального образования, выпускники высших и средних учебных заведений без опыта работы, родители несовершеннолетних детей. Теперь в ней смогут принять участие большее число людей. Среди них те, кто лишился места в связи с прекращением деятельности организации или из-за сокращения штата, а также работники, находящиеся под риском увольнения.

Субсидии компаниям будут предоставляться в три этапа. Первый платеж работодатель получит через месяц после того, как примет человека на работу. Второй — через три месяца, и третий — через шесть.

Кроме того, будут выделены дополнительные средства на сохранение льготных условий займов по сельской ипотеке. Принятое решение поможет сохранить низкую ставку по кредиту для тех сельских жителей, кто уже оформил заем, а также даст возможность новым заемщикам взять ипотеку на льготных условиях.