Правительство Ставрополья отправлено в отставку

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в своем аккаунте в Инстаграм следующее: «В пятницу по подозрению в совершении коррупционных нарушений был задержан заместитель председателя правительства края.Считаю, что ситуация экстраординарная и требует решительных действий.

Курс на очищение краевой власти никто не изменял.И никто из моей команды не имеет права с него сворачивать.Не могу и не буду мириться с тем, что рядом могут стоять нечестные люди.

Сегодня утром на рабочей планерке я отправил правительство края в отставку.

Все пока продолжают работать с приставками и.о.Решение о том, кто войдет в новый состав краевого кабмина, буду принимать только после проведения в отношении каждой кандидатуры антикоррупционной проверки правоохранительными органами.

Со всеми у нас заключены соглашения о сотрудничестве, и проведение такого большого антикоррупционного аудита будет важным опытом партнерства».