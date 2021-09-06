«Праздничный стол» обернулся нарушением закона

Мировым судьей судебного участка №4 Пятигорска рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении гражданина Белова о мелком хищении продуктов для праздничного стола — из магазина.

Мировым судьей было установлено, что Белов 02.01.2021 года в 18 часов 40 минут, находясь в продуктовом магазине, совершил мелкое хищение имущества общей стоимостью 2269,07 руб., причинив собственнику незначительный материальный ущерб в размере указанной суммы.

В судебном заседании Белов вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Сообщил, что проживает с семьей, и ему не хватало продуктов для праздничного стола, за которыми его послала жена. Поскольку денег было мало, он решил вынести товар из магазина не заплатив.

Выслушав пояснения привлекаемого лица, исследовав материалы дела, суд пришел к выводу о виновности Белова в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.27 КРФобАП, а именно в совершении мелкого хищения чужого имущества, стоимостью более одной тысячи рублей, но не более двух тысяч пятисот рублей, путем кражи.

Мировой судья постановил Белова признать виновным в совершении административного правонарушения и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 4538,14 руб.

Информацию подготовил помощник мирового судьи судебного участка №4 г. Пятигорска Акопян В.В.