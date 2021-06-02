Праздник детства и ПДД

Июнь 2, 2021 Главные новости, Право и закон, Пятигорская Правда 0 139

В День защиты детей в детском саду №29 «Мамонтенок»  Пятигорска прошел тематический праздник по безопасности дорожного движения. Сотрудница Госавтоинспекции напомнила малышам о безопасном поведении на дороге. После этого ребята вместе со сказочными персонажами отгадывали загадки по правилам дорожного движения, участвовали в различных эстафетах, рассказывали стихи и пели песни. В завершение мероприятия малыши пообещали своим гостям быть дисциплинированными участниками дорожного движения, чтобы лето было безопасным.

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