Праздник маленьких принцесс

Торжественная церемония награждения официального регионального финала всероссийского конкурса красоты «Корона Северного Кавказа 2022» прошла в Пятигорске.

В этот день юные участницы украсили собой сцену. Отбор проходил по всему региону. Каждая девочка представила свой город. Во время финала маленькие красавицы трижды дефилировали на площадке в разных образах: национальный и коктейльный костюмы, бальное платье. В жюри были представители бизнес индустрии столицы СКФО, дизайнеры, победительницы первого сезона Корона Пятигорска. Все участницы получили ленты, короны и подарки от партнёров.

«Это было шоу, которое останется в истории конкурса и в наших сердцах! Мы все испытали огромное количество эмоций, которые сложно передать! Теперь готовимся к Всероссийскому финалу», — рассказала директор конкурса Олеся Кашинцева.

Итак, по итогам конкурса места распределились следующим образом: GRAND PRIX MINI Miss «Корона Северного Кавказа 2022» Милада Сергеева (Ессентуки), GRAND PRIX LITTLE Miss «Корона Северного Кавказа 2022» Вероника Пыткова (Пятигорск), GRAND PRIX PETITE Miss «Корона Северного Кавказа 2022» Марьям Кошецян (Новопавловск), LITTLE Miss «Корона Северного Кавказа 2022» Маргарита Куничук (Ессентуки), MINI Miss зрительских симпатий и MINI Miss Internet «Корона Северного Кавказа 2022» — вновь Милада Сергеева

Также в рамках проекта состоялось награждение детей, вошедших в ТОП 100 самых красивых детей Северного Кавказа 2022 и Юных супер моделей Северного Кавказа 2022.