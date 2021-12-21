Праздник – не повод для беспечности

Заседание городской антитеррористической комиссии состоялось в Пятигорске. Главная тема – подготовка к предстоящим новогодним и рождественским мероприятиям, защищенность объектов городской инфраструктуры, учреждений культуры и образования, а также меры по обеспечению общественного порядка в предпраздничные и праздничные дни.

— Произведены расчеты сил и средств, которые будут задействованы в обеспечении правопорядка в новогоднюю ночь, в том числе предусмотрена и организация дополнительных патрулей на территории города, — сообщил заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ОМВД по Пятигорску Дмитрий Блохин.

В муниципальных учреждениях культуры утверждены графики дежурств ответственных лиц, проведены инструктажи и практические занятия с руководителями творческих коллективов. В школах и детских садах Пятигорска по графику пройдут новогодние утренники (в связи с принятыми антиковидными ограничениями, каждый утренник — строго для одного класса или группы). Оснащение учреждений образования средствами безопасности, системное обследование прилегающих территорий, видеонаблюдение и охрана, графики дежурств, теоретическая и практическая подготовка сотрудников — всё это участники совещания обсудили детально.

Еще одна важная тема – безопасность на территории церквей и храмов, где в рождественские дни пройдут традиционные богослужения. Каждый из этих объектов будет обследован и взят под охрану. Участники встречи проанализировали также реализацию муниципальной программы «Безопасный город», обсудили работу в сфере профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде и утвердили план работы антитеррористической комиссии на 2022 год.