Праздник – не повод для беспечности

Декабрь 21, 2021 Главные новости, Право и закон, Пятигорская Правда 0 114

Заседание городской антитеррористической комиссии состоялось в Пятигорске. Главная тема – подготовка  к предстоящим новогодним и рождественским мероприятиям, защищенность объектов городской инфраструктуры, учреждений культуры и образования, а также меры по обеспечению общественного порядка в предпраздничные и праздничные дни.

— Произведены расчеты сил и средств, которые будут задействованы в обеспечении правопорядка в новогоднюю ночь,  в том числе  предусмотрена и организация дополнительных патрулей на территории города, — сообщил  заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ОМВД по Пятигорску Дмитрий Блохин.

В муниципальных учреждениях культуры утверждены графики дежурств ответственных лиц, проведены инструктажи и практические занятия с руководителями творческих коллективов.  В школах и детских садах Пятигорска по графику пройдут  новогодние утренники (в связи с принятыми антиковидными ограничениями, каждый утренник — строго для одного класса или группы).    Оснащение учреждений образования средствами безопасности,  системное обследование прилегающих территорий, видеонаблюдение и охрана, графики дежурств, теоретическая и практическая подготовка сотрудников  — всё это   участники совещания  обсудили детально.

Еще одна важная тема  – безопасность на территории церквей и храмов, где в рождественские дни  пройдут традиционные богослужения. Каждый из этих объектов будет обследован и взят под охрану. Участники встречи проанализировали  также реализацию муниципальной программы «Безопасный город», обсудили  работу в сфере  профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде и утвердили план работы антитеррористической комиссии на 2022 год.

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