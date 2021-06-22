Праздник Святой Троицы у горячеводских казаков

Дух Святой на землю сходит,

Благодать с небес низводит!

(старинная казачья песня)

Весело и с размахом отметили Троицу на казачьем подворье Горячеводской общины. Гостей встречали песнями, кружили в хороводе, угощали ароматной казачьей кашей.

День Святой Троицы — один из любимых и почитаемых праздников у терских казаков. Отмечается Троица на пятидесятый день после Пасхи, оттого ее в народе еще называют «пятидесятница». На Троицу есть обычай украшать храмы березовыми ветвями, цветами и травой, которые символизируют обновление людей благодаря Святому Духу. Священники надевают зеленые одежды. Зеленый символизирует животворящую и обновляющую силу Святого Духа.

С праздником жителей города и поселка поздравил архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, а также атаман Горячеводской казачьей общины Владимир Савченко. Со сцены владыка произнес вдохновенную речь о смысле праздника и его значимости в современной жизни. Атаман Терского войска Виталий Кузнецов отметил большую работу общины в популяризации казачьих традиций среди молодежи и воспитании подрастающего поколения на основе православных ценностей.

— Здесь всегда царит истинный казачий дух! Горячеводское общество – сильная, крепкая община, которую мы всегда рады поддержать, – сказал он.

Кстати, за заслуги перед Терским казачьим войском атаман ТВКО Виталий Кузнецов присвоил чин подъесаула настоятелю Успенского храма отцу Стефану.

В тот же день на территории конноспортивного комплекса поселка Горячеводского проходил чемпионат Ставропольского края по рубке шашкой, в завершение которого состоялись показательные выступления: опытные наездники и наездницы общины демонстрировали ловкость и сноровку в рубке шашкой с коня.

Ольга Ганеева и казачки клуба «Вольный ветер» показали виртуозное владение холодным оружием. Их фланкировка понравилась всем без исключения зрителям. Ну и, конечно, не оставило никого равнодушным выступление воспитанников военно-спортивного клуба «Медведь». Достойная смена растет у горячеводцев — активная и спортивная.

Детей развлекали ростовые куклы, самых смелых малышей катали на лошадях. Ну а сердце радовали народные песни в исполнении творческого коллектива «Горячеводские казаки».

Всем гостям предлагалось отведать казачьей каши и узвара, а малышей угощали мороженым. Холодное лакомство в этот жаркий день преподнесла в дар общине Татьяна Арсентьевна Чумакова – председатель Ставропольского краевого Совета женщин и настоящая казачка.

Слово атаману

Владимир Савченко, атаман ГСКО :

— Душа радуется: и от того, что праздник сегодня, и от того, что гостей на нашем подворье было много. Казаки любят гостей — нам каждый гость дается Богом. Всех встречаем и всем мы рады. И праздничную программу подготовили с учетом интересов всех возрастов и поколений. Нам очень хотелось порадовать пятигорчан и жителей поселка Горячеводского, подарить землякам положительные эмоции и хорошее настроение. Думаю, с этой задачей мы справились.

Мнения гостей праздника

Айнур Рустамова с сыном Маратом:

— Живу в Пятигорске с 2000 года, но до этого дня даже представить не могла, какие интересные праздники проводят горячеводские казаки. О том, что на подворье будут отмечать Троицу, узнала от соседки Надежды Михайловны. Мне и моему сыну здесь нравится: большая территория, красивая природа, казачьи домики и лошади. Оказывается, у казаков очень весело — и атмосфера на празднике доброжелательная, и люди дружелюбные.

Александр Порошин, пятигорчанин:

— С горячеводскими казаками знаком давно, так как раньше жил здесь. Среди станичников есть и одноклассники, и соседи, и хорошие знакомые, и коллеги. Один из сотрудников нашей организации состоит в 1-й сотне общины. Он и пригласил меня и мою семью посетить этот праздник. За последний год казачье подворье сильно преобразилось. Появился музей боевой техники под открытым небом. Территория благоустраивается. И для казачьих праздников лучше места не найти. Впечатлен размахом сегодняшнего торжества: на нескольких площадках одновременно проходят и соревнования по рубке шашкой, и состязания между станичниками в силовых видах спорта, а на сцене поют и танцуют казачьи творческие коллективы. Особенно понравились показательные выступления воспитанников военно-спортивного клуба «Медведь». Мои дети тоже были в восторге. Хороший праздник, хотелось бы, чтобы подобных мероприятий в городе проводилось больше.