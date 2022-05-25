Праздник в День славянской письменности и культуры

Май 25, 2022 Главные новости, Культура, Пятигорская Правда 0 64

В библиотеке имени Горького отметили День славянской письменности и культуры. Ко дню просвещения родного слова, культуры и литературы в Центральной городской библиотеке имени Горького прошел праздничный концерт «Славянская радуга». Украсили торжественное мероприятие своими яркими номерами воспитанники образцового хореографического ансамбля «Эдельвейс», хореографической студии «Аметист», ансамбля «Дубравушка» и другие талантливые артисты курорта. Весь праздничный концерт прошел на одном дыхании, зарядив зрителей заряд положительными эмоциями.

Похожие новости

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.