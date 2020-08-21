Праздник знаний на все времена

Совет женщин Пятигорска под руководством депутата городской Думы Натальи Абалдуевой в очередной раз присоединился к всероссийской акции «Собери ребенка в школу». Почти триста ранцев подготовили активистки в подарок детям, которые особенно нуждаются во внимании. Помощь в подготовке к Дню знаний оказывают и давние друзья женсовета – предприятия, организации, бизнесмены. 750 порций мороженого выделило на все мероприятия ЗАО «Холод».

— Главная задача – выявление и оказание помощи тем, кто действительно в этом нуждается. Это не разовая акция, а комплексная системная работа на протяжении всего образовательного периода. Так, благодаря краевым средствам, выделенным на эти цели, 949 малоимущих семей Пятигорска получили компенсацию на приобретение школьной формы, а это 1700 школьников,- говорит заместитель главы администрации города, член президиума Совета женщин Пятигорска Инна Плесникова. — Впервые принял участие в акции «Соберем ребенка в школу» городской Совет отцов: его активисты оказали помощь семьям, в которых мужчины воспитывают детей сами.

Активистки женсовета микрорайона Белая Ромашка» — поселок Энергетик

Екатерина Ильяшова, Ольга Зеленская вместе со своим председателем Ларисой Кизик собрали детей и их родителей в зале службы микрорайона. На входе всем раздали маски. А виновниками торжества стали будущие ученики четырех школ, расположенных на подведомственной ячейке Совета женщин территории. Женсовет подготовил для первоклашек красивые яркие рюкзаки со всей школьной канцелярией, а кроме того – и небольшую программу, включавшую веселые конкурсы и задания.

Первоклассников, которым предстоит пойти в школы, расположенные на территории микрорайона Центр Пятигорска, в былые годы традиционно чествовали в Доме детского творчества – с большой концертной программой, подготовленной творческими коллективами Дворца. В этот раз пришлось переместиться во двор старейшей школы Пятигорска – № 1, им. М. Ю. Лермонтова. И пусть народу собралось здесь не так много, как в былые времена, однако главное – здоровье детей! Потому и дистанцию соблюдали, и маски надевали, но все равно получилось весело… А организовали мероприятие – с вручением ранцев первоклашкам, подарками, поздравительными речами, вкуснейшим пятигорским мороженым — председатель женсовета микрорайона Марина Сиянко и директор СОШ №1 Ирина Павленко.

Новенькие ранцы, наполненные всеми необходимыми канцелярскими принадлежностями от своих «крестных мам», получили и воспитанники детского дома № 32. В новую школьную форму их третий год подряд одевает предпринимательница Ирина Платаш, а обувь ребятам дарит бизнесмен Георг Геворгян. С подарками в детский дом прибыли активистки женсовета – Людмила Похилько, председатель Думы Пятигорска, член президиума Совета женщин, сама Натальей Абалдуева и Инна Плесникова, зам. главы администрации Пятигорска, член президиума женсовета. Ребята устроили для гостей настоящий праздник. Оборудовали место для приема на открытой площадке, установили стулья, показали спектакль «Путеводная звезда». Воспитанники детского дома известные артисты! Не обошлось и без мороженого.

День микрорайона приурочили ко Дню знаний Евдокия Коновалова, председатель женсовета Бештау – Гора-Пост, и еще помощницы. Собрались во дворе СОШ № 14, пригласили муниципальный джазовый оркестр «Опус» под управлением Александра Литвяка. Так что праздновали с музыкой! Чествовали в этот вечер и вдов ветеранов Великой Отечественной (а самих фронтовиков в микрорайоне больше не осталось), тружеников тыла, детей войны, семейных долгожителей. Но главными героями праздника были, как всегда было заведено на этой земле, дети.

В поселке Горячеводском первоклассников поздравляли в кинотеатре «Октябрь». Как и повсеместно – с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. В числе самых почетных гостей – активистки Совета женщин Пятигорска вместе со своим лидером Натальей Абалдуевой. Прибыла в Горячеводск и председатель Думы города, член президиума женсовета Людмила Похилько. Педагог по призванию и образованию, она с удовольствием поздравила детвору, которой предстоит переступить школьный порог впервые. Детей и родителей, как всегда очень тепло, по-матерински, поприветствовала и Наталья Абалдуева. Присутствовали на празднике депутат Думы города Владимир Савченко, а также помощница Натальи Абалдуевой Татьяна Абаничева, принявшая непосредственное участие в организации акции, и Оксана Иванова, майор полиции, старший участковый поселка, член женсовета.

Таланты школ, расположенных на территории поселка, порадовали зрителей хоть и короткой, но яркой программой. Но больше всего аплодировали будущим первоклассникам, когда те выстроились в ряд со школьными рюкзаками в обнимку.