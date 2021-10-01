Председатель пятигорского Совета отцов получил благодарственное письмо Президента РФ

Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова встретилась с руководителями федерального и региональных советов отцов в Москве. Среди участников встречи был и Артем Самойленко, с 2017 года возглавляющий Совет отцов Пятигорска. Он стал одним из тех, кто получил благодарственное письмо Президента — за активную общественную деятельность по укреплению института семьи, духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию детей. Всего благодарности главы государства был удостоен 31 человек.

Напомним, Совет отцов Пятигорска начал работу в 2014 году. Городская общественная организация состоит из мужчин — представителей родительских комитетов детсадов и школ города. Совет активно взаимодействует с другими общественными организациями Пятигорска, с правоохранительными органами, учреждениями образования и культуры. Отцы-общественники помогают ребятам из детского дома №32, берут шефство над так называемыми «трудными подростками» — вникают в проблемы тех, кто оказался в непростой жизненной ситуации, предлагают и обсуждают варианты выхода из кризиса, привлекают к занятиям спортом и творчеством. Пятигорский Совет отцов открыл Школу ответственного отцовства, регулярно организует акции помощи многодетным, малоимущим и неполным семьям. Кроме того, активисты Совета принимают участие и в совместных профилактических рейдах, и в работе по противодействию наркомании, алкоголизму и табакокурению в молодежной среде.

Отец четырех детей Артем Самойленко входит в федеральный совет уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ. Он также занимает пост заместителя руководителя краевого Совета отцов. В беседе с корреспондентом информагенства «Победа 26», Артем Самойленко отметил: «Награды – это почетно и приятно, но все, кто работает в нашей команде, делают это не для наград. Нам важны улыбки наших детей. Ведь они – это наше завтра, в котором нам тоже жить».