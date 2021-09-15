Предстоящие выборы и готовность объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду обсудили в Пятигорске

В городской администрации состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Пятигорска. Провел его заместитель главы администрации города Александр Бородаев. Как рассказал председатель Избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска Максим Воронкин, в период проведения голосования в Пятигорске будут работать 70 постоянных и 8 временных избирательных участков. С председателями участковых избирательных комиссий проведены соответствующие обучающие занятия. В настоящее время началась передача на участки бюллетеней и сейфов, которые будут использоваться для сохранения избирательных бюллетеней. Говорили и о готовности городских объектов ЖКХ к эксплуатации в осенне-зимний период. Было отмечено, что всеми ресурсоснабжающими организациями выполнены плановые работы по подготовке к зиме. Объекты жизнеобеспечения города к эксплуатации в осенне-зимний период готовы. Также участники заседания обсудили готовность школ к учебному году и обеспечение безопасности на особо важных объектах, объектах культурного наследия. Кроме того, была проанализирована работа Единой дежурно-диспетчерской службы Пятигорска. Как сообщил начальник службы Виктор Кривченко, за второй квартал 2021 года специалисты ЕДДС приняли 27859 звонков.