Пресечена деятельность ОПГ

На Ставрополье направлено в суд уголовное дело, возбужденное в отношении четверых участников организованной группы.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ставропольскому краю окончено расследование уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт наркотических средств в крупном размере), ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 (покушение на незаконные производство, сбыт наркотических средств), ч. 1 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) УК РФ.

В совершении противоправных деяний обвиняются четверо жителей Пятигорска.

Незаконная деятельность злоумышленников выявлена и пресечена сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков краевого Главка.

Оперативники выяснили, что неустановленное лицо создало организованную группу, в которую вовлекло в качестве исполнителей участников, исполнявших роли «оператора», «розничных курьеров», а также непосредственных производителей наркотического средства — «варщиков».

Организатор поставлял участникам группы прекурсоры, необходимые для производства крупных партий запрещенных веществ, а также готовые наркотики через оптовые тайники, устанавливал цены, получал от исполнителей адреса мест закладок для последующего сбыта посредством интернет-магазина.

В рамках следственных действий и оперативных мероприятий установлено, что согласно отведенным ролям злоумышленники арендовали домовладение и помещение в Пятигорске, где оборудовали лаборатории для изготовления «мефедрона». Синтетический наркотик они расфасовывали по полимерным пакетам с целью последующего сбыта путем «закладок».

С места организации лаборатории полицейскими изъяты предметы, необходимые для производства наркотического средства: пластиковое сито, электронные весы, перчатки, мерные стаканы, три противогаза, два респиратора, рулоны пищевой полимерной пленки и фольги, холодильник и другие вещественные доказательства.

По месту жительства троих обвиняемых, в помещении лаборатории, из установленных мест «закладок» изъяты три свертка, обмотанных изоляционной лентой, внутри которых находились пять пакетиков, расфасованных на дозы, полимерные пакеты с порошкообразным и растительным веществом.

Согласно проведенному экспертно-криминалистическому исследованию, общий вес изъятого синтетического наркотика «мефедрона» составил более 460 граммов, гашиша и марихуаны — около ста граммов.

Прекурсоры и иные вещества, необходимые для производства наркотического средства, организатор переправлял обвиняемым, используя услуги транспортной компании, представители которой не были осведомлены о противоправной деятельности.

В рамках расследования также установлена причастность одного из участников группы к отмыванию денежных средств, полученных незаконным путем.

Злоумышленник, используя в сети Интернет обменные ресурсы, необходимые для конвертирования криптовалюты, осуществил ряд транзакций и произвел финансовые операции по продаже биткоинов за российские рубли лицам, неосведомленным о его незаконной деятельности.

По условиям сделок, в соответствии с действующим обменным курсом, через счет, оформленный на третье лицо, обвиняемый смог легализовать около одного миллиона рублей.

Следователем проведены химическая, дактилоскопическая, компьютерная, судебно-генетическая экспертизы и иные необходимые исследования.

Собрана достаточная доказательная база противоправной деятельности четверых участников организованной группы, выполняющих роли «оператора», «розничных курьеров» и «варщиков».

В настоящее время уголовные дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Пятигорский городской суд для рассмотрения по существу.

Оперативные мероприятия по установлению организатора и других участников группы продолжаются.

Пресс-служба Главного управления МВД России по Ставропольскому краю.