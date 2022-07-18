Президент РФ поручил ввести в общеобразовательных организациях должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями

Прокуратура Пятигорска разъясняет: 26.06.2022 Президентом РФ утвержден Перечень поручений по итогам заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

Начиная с 2022/23 учебного года такая должность должна быть введена в общеобразовательных организациях в 45 субъектах РФ, начиная с 2023/24 учебного года — в остальных субъектах РФ.

Кроме того, в число критериев назначения повышенной государственной академической стипендии за достижения студента следует включить систематическое участие студента в общественной деятельности, направленной на формирование у детей и молодежи общероссийской гражданской идентичности, патриотизма и гражданской ответственности, культуры межнационального (межэтнического) и межконфессионального общения.