Президентская выплата — родителям школьников

Перед началом нового учебного года родителям ставропольских школьников, как и всем россиянам выплатят по 10 тысяч рублей на детей, причем деньги будут выделены даже на тех, кто станет первоклашками в сентябре.

О данной мере поддержки учащихся сообщил президент Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию.

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«Предлагаю провести еще одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста. А именно — по 10 тысяч рублей на всех школьников. Более того, распространить эту меру на будущих первоклашек», – сказал президент.

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Также глава государства предложил еще ряд других мер соцподдержки: ежемесячная выплата на детей 8-16 лет, которые воспитываются в неполных семьях в размере 5 650 рублей, выплату на ребёнка до 3 лет – 11 300 рублей в месяц.