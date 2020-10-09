Причина для вызова «скорой» должна быть веской

Медики Пятигорска обращаются к горожанам с убедительной просьбой – вызывать «скорую» только по веским причинам. Незначительное повышение температуры, легкий насморк или просто желание измерить давление не повод. У медиков сегодня на счету буквально каждая минута. И пока теряется драгоценное время, тяжелые больные, действительно нуждающиеся в помощи, ждут ее по нескольку часов.

Если же речь идет подозрениях на заражение коронавирусной инфекцией, вызывать бригаду «скорой помощи»нужно при следующих симптомах: температура тела резко подскакивает до 38,5 и выше, сопровождается обильным потоотделением, ознобом и мышечной ломотой, держится долго и стабильно. Иногда наблюдается волнообразная лихорадка – температура в течение дня резко падает до нормальной, а затем вновь поднимается до высокой. Могут возникнуть тошнота, рвота или диарея. Жаропонижающие дают временный эффект или совсем не помогают, а высокая температура длится более 3 суток.

Катаральные симптомы. В начальной стадии заражения у человека часто пропадают обоняние и вкус, иногда при коронавирусе болит горло, но насморк и заложенность носа, как правило, не беспокоят. Затем появляется сухой или малопродуктивный кашель на фоне острой лихорадки. Если кашель не купируется обычными препаратами, усиливается, не переходит в стадию продуцирования и выделения мокроты, затрудняет дыхание – вызываем «скорую».

Дыхательные симптомы часто дают сильнейшие осложнения коронавируса, приводящие к развитию обширной вирусной пневмонии и легочной недостаточности. На фоне повышенной температуры, прогрессирующего сухого кашля развивается острая нехватка воздуха. Пациенты часто описывают этот симптом, как ощущение того, что на голову надели полиэтиленовый пакет и приходится дышать сквозь него, ни свежий воздух, ни проветривание помещения не помогают. Затем возникает давящая боль в груди, перерастающая в тяжелую одышку, при которой невозможно вдохнуть полной грудью без болезненного спазма. При этих симптомах также нужно срочно вызывать «скорую помощь».

Соблюдайте меры профилактики, относитесь к собственному здоровью и здоровью окружающих серьезно и ответственно. Берегите себя и близких!