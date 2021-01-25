Прием предложений по благоустройству общественных территорий продлен!

В Пятигорске продлен прием предложений по благоустройству общественных территорий в рамках проекта «Формирование современной городской среды». До 10 февраля предложения можно направить в директ Инстаграм-страницы главы города Дмитрия Ворошилова.

Принимают такие заявки также в администрации Пятигорска и территориальных службах микрорайонов города. Кроме того, на улицах Пятигорска проводят опрос волонтеры. Есть идеи по благоустройству города? Расскажите об этом – и ваше мнение будет учтено при выборе территорий, которые преобразятся в 2022 году. Пункты приема предложений до 10 февраля 2021г. работают по следующим адресам: площадь Ленина, дом 2 (здание администрации города Пятигорска); ул. Рубина, д.7 (МКУ «Управление по делам территорий»); ул. Украинская, д.60 (служба в микрорайоне «Бештау — Горапост»); ул. Московская, д.76 (служба в микрорайоне «Белая Ромашка»); ул. Февральская, 180 (служба в микрорайоне «Новопятигорск — Скачки»); ул. Энгельса, д.77 (служба в пос. Свободы); ул. Ленина, д.34 (служба в пос. Горячеводском); ул. Октябрьская, д.108 (служба в ст. Константиновской).

Территории, собравшие наибольшее количество заявок, будут включены в бюллетень рейтингового голосования. Именно его результаты и определят, какое общественное пространство будет благоустроено по программе формирования современной городской среды в 2022 году. Важен каждый голос. Каким будет наш город – зависит от вашего решения.