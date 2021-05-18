Приемка улиц по-новому

Май 18, 2021 Главные новости, Общество, Пятигорская Правда 0 88

Новый формат приёмки городских улиц после капитального ремонта внедряется в Пятигорске.

После завершения работ представители администрации города и организации-подрядчика встретятся на отремонтированной улице с местными жителями, которые непременно дадут свою оценку выполненному ремонту. Об этом на своей странице в Инстаграм написал глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Так, на улице Баксанской, где ремонт уже завершен, встречу с жителями провел начальник Управления капитального строительства администрации города Иван Устименко и руководитель подрядной организации, проводившей ремонт. Замечаний у жителей улицы  нет.

Теперь проводится инструментальный и лабораторный контроль и (если нет нареканий)  подрядчику оплачивается  его работа.

А в тупике Первомайском  с жителями района и представителями  подрядной организации глава Пятигорска встречался лично. В целом  у жителей  замечаний нет. Но  есть сомнения в  качестве асфальтобетонного покрытия на нескольких участках. Сделали вырубки и  направили пробы в лабораторию. Результат проконтролирую.

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