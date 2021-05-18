Приемка улиц по-новому

Новый формат приёмки городских улиц после капитального ремонта внедряется в Пятигорске.

После завершения работ представители администрации города и организации-подрядчика встретятся на отремонтированной улице с местными жителями, которые непременно дадут свою оценку выполненному ремонту. Об этом на своей странице в Инстаграм написал глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Так, на улице Баксанской, где ремонт уже завершен, встречу с жителями провел начальник Управления капитального строительства администрации города Иван Устименко и руководитель подрядной организации, проводившей ремонт. Замечаний у жителей улицы нет.

Теперь проводится инструментальный и лабораторный контроль и (если нет нареканий) подрядчику оплачивается его работа.

А в тупике Первомайском с жителями района и представителями подрядной организации глава Пятигорска встречался лично. В целом у жителей замечаний нет. Но есть сомнения в качестве асфальтобетонного покрытия на нескольких участках. Сделали вырубки и направили пробы в лабораторию. Результат проконтролирую.