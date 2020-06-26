Приглашаем на выставку!

Государственный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова приглашает посетить онлайн-выставку «Юные художники Пятигорска», которая представляет детское творчество и деятельность художественной школы во всем ее многообразии. В большом выставочном зале Дома А. А. Алябьева представлены учебные и творческие работы ребят 6-16 лет, выполненные в 2018-2020 гг.

Экспозицию выставки составили работы, выполненные в различных техниках. Традиционные гуашь, акварель, пастель соседствуют с такими необычными вещами, как скульптура из гипсовых бинтов или текстильное панно из джинсовых лоскутов. Обращают на себя внимание декоративные маски в технике папье-маше и стимпанк-коллажи из всевозможных деталей. Живопись, графика, дизайн, декоративно-прикладное искусство, художественная роспись и текстиль в исполнении юных пятигорчан – все это вы можете увидеть на выставке.

Многие работы выполнены с натуры, это учебные постановки и этюды. Другие – на основе пленэрных зарисовок родного Пятигорска. А есть рисунки, где главное — фантазия автора, его творческое мышление.

Во время обучения дети должны попробовать как можно больше различных стилей, техник, способов изображения и выражения своего я. А как же еще можно выбрать собственный творческий путь?

Выставка вдохновляет приобщиться к изобразительному и декоративно-прикладному искусству и, может быть, стать не только зрителем, но и творцом. Для этого в пятигорской Детской художественной школе № 2 уже много лет существует группа для взрослых, и она пользуется большим успехом. А дети – прирожденные художники, это всем известно.