Приключения итальянца в Пятигорске

У подножия горы Машук есть удивительное место. Здесь, на лоне природы, птицы поют как-то по-особенному и весело шумит полноводная Юца, а небо так близко, что кажется, будто до него можно дотянуться рукой. Этот заповедный уголок, где время словно застыло и все выглядит так же, как и сотни лет назад, находится на территории поселка Горячеводского.

О местном казачьем подворье известно далеко за пределами Ставропольского края. Неудивительно, что здесь стремятся побывать туристы из-за рубежа и сотрудники федеральных каналов. На днях в гости к казакам приехала съемочная группа канала НТВ и веселый итальянец — ведущий телепередачи «Поедем, поедим!».

«Поедем, поедим!» — это популярное телевизионное шоу на канале НТВ о гастрономических предпочтениях народов мира. Ведущие британец Джон Уоррен и итальянец Федерико Арнальди путешествуют по миру, знакомятся с традициями и обычаями стран и народов, их населяющих, узнают секреты рецептов самых разнообразных блюд. Регулярно в эфире демонстрируются сюжеты о приключениях иностранцев на бескрайних просторах России, где главными героями также становятся жители деревень, охотники и рыболовы, геологи и старатели, представители разных народностей. У каждого из них есть свои рецепты вкусной и здоровой пищи, которыми они делятся со зрителями.

Гостей казаки, как водится, встречали хлебом-солью, познакомили с традициями терцев. Веселого итальянца угостили чаркой горячительного напитка и предложили, согласно обычаю в знак благодарности, донести на руках хозяйку казачьего куреня до калитки. Задача была непростой, но Федерико справился, а горячеводцы, по достоинству оценив старания дружелюбного иностранца, предложили ему принять участие в соревнованиях по рубке шашкой.

Федерико Арнальди— профессиональный повар и музыкант, знает семь иностранных языков. Он родился в простой итальянской семье под Римом, его родители трудятся на собственных виноградниках. Кстати, этот довольно привлекательный итальянец все еще не женат.

В тот день в поселке Горячеводском собралось немало станичников — жителей Ставропольского края, которые хотели продемонстрировать свое мастерство владения шашкой. Горячеводский казак Михаил Медведев показал итальянцу, как правильно держать оружие и как необходимо двигаться, чтобы использовать его максимально эффективно. После нескольких мастер-классов Фредерико смог применить полученные знания на практике. Он уверенно разрубил лозу, заслужив одобрительные комментарии терцев.

Однако особенное и наиболее яркое впечатление, по признанию самого иностранца, на него произвела Ольга Ганеева. Проезжая рысью на коне, она лихо смахнула шашкой казачью папаху с головы Федерико, которого очень удивила смелость и ловкость потомственной казачки. Темпераментный итальянец был покорен ее красотой. Пытаясь привлечь внимание и заслужить благосклонность Ольги, он даже приготовил казачий кулеш — ароматную пшенную кашу с бараниной, которой угостил и очаровательную девушку, и новых друзей-казаков.

Федерико Арнальди, ведущий гастрономического шоу «Поедем, поедим!»:

— Казаки во многом напоминают итальянцев: они такие же доброжелательные, эмоциональные и гостеприимные. Порадовал очень теплый прием и отзывчивость местных жителей. Уезжая, оставляю здесь часть моего сердца, но с собой забираю много ярких впечатлений, а также интересный опыт и надеюсь на новые встречи.

Владимир Савченко, и.о. атамана ГКО:

— В этом году Горячеводская казачья община отмечает свое 30-летие.

Мы бережно храним традиции предков, но и создаем свои. Радушно встречаем гостей, знакомим их с укладом, нравами и обычаями казаков, богатой культурой и воинским искусством. Мы гордимся своим наследием и воспитываем подрастающее поколение согласно заветам дедов и прадедов. Поэтому у казаков есть не только славное прошлое, но и достойное будущее.