Пример олимпийца: Ярослав Подлесных рассказал о том, как побеждать

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио в составе сборной России по волейболу, пятигорчанин Ярослав Подлесных, удостоенный звания «Человек года» в номинации «Физическая культура и спорт», прилетел в родной город. Встречали прославленного земляка в аэропорту со всеми почестями. На следующий день спортсмен встретился с главой Пятигорска Дмитрием Ворошиловым, а затем и с теми, для кого он служит самым ярким примером и мотиватором – с учениками СОШ № 31 со спортивным уклоном.

Во время беседы с градоначальником прозвучали вопросы, связанные с развитием спорта в городе, созданием и благоустройством спортплощадок, пропагандой здорового образа жизни и приобщением юных пятигорчан к занятиям физической культурой. В завершение встречи Дмитрий Ворошилов поблагодарил спортсмена за вклад в копилку спортивной славы родного города и страны и вручил памятный подарок.

Школа № 31 со спортивным уклоном Ярославу очень понравилась. Он с удовольствием осмотрел спортивные залы, в том числе и волейбольный. В актовый зал Ярослав Подлесных вошел под звон медалей воспитанников образовательного заведения и их аплодисменты. «Очень крутая атмосфера. Я бы и сам с удовольствием учился здесь», — сказал волейболист. На встречу Ярослав прибыл вместе с человеком, которого он называет своим первым тренером — Татьяной Воробьевой (будучи учителем физкультуры, она привела его в волейбол), а также с председателем комитета по физической культуре и спорту администрации Пятигорска Сергеем Кузьменко и президентом Федерации волейбола столицы СКФО Виктором Раздобудько.

Школьников интересовала его биография и первый успех. «Когда я смотрел матчи по телевизору, видел Сергея Тетюхина и Дмитрия Мусэрского, мечтал с ними сыграть. И так получилось, что через много лет меня пригласили в команду «Белогорье», где я играл с ними год — просто невероятные чувства», — поделился Ярослав.

Спортсмена спрашивали про травмы и больно ли ему падать. Волейболист признался, что профессиональный спорт всегда связан с риском, надо быть к этому готовым и стараться предупреждать. А правильно падать он научился еще в секции по борьбе, которую посещал в детстве. Рассказал гость о том, какие награды получил на Родине после возвращения с Олимпиады — автомобиль BMW и денежную премию. Ярослав отметил, что отношения между игроками в сборной, как в семье, и что иначе не было бы успеха и побед.

— Не забывайте, откуда вы, где росли, — дал совет детям спортсмен. — Для меня гордость говорить, какой регион я представляю.

Ярослав признался, что не ощутил разницы, играя под флагом Олимпийского комитета, а не под триколлором. «Мы выступали за Россию, на форме есть наш герб, его согласовали. Не было только гимна, но мы знали, что играем за большую великую Россию», — подчеркнул олимпийский призёр.

На вопрос, отдаст ли дочь в волейбол, ответил так – «Ребенок сам должен выбирать вид спорта. У нее перед глазами пример родителей. Но даже если она вообще не пойдет в спорт, это будет ее решение». В завершении встречи, Ярослав Подлесных дал автографы школьникам, а также специально для читателей «Пятигорской правды».