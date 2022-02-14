Примирение сторон как причина прекращения дела

В каких случаях возможно прекращение уголовного дела в отношении лица за примирением сторон? На вопрос отвечает старший помощник прокурора Пятигорска Георгий Попов.

— Прекратить уголовное дело (уголовное преследование) в отношении подозреваемого (обвиняемого) возможно на основании статьи 25 УПК РФ, — отметил он. — Это возможно как на стадии предварительного расследования, так и на стадии судебного разбирательства.

По его словам, суд, а также следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора вправе на основании заявления потерпевшего или его законного представителя прекратить уголовное дело в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных статьей 76 Уголовного кодекса Российской Федерации, если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред.

Ключевые моменты — совершение лицом впервые преступления небольшой или средней тяжести (категории преступлений приведены в статье 15 УК РФ), примирение с потерпевшим, заглаживание причиненного вреда (как материального, так и морального ущерба).