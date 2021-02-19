Принимаются местные инициативы на 2022 год

При поддержке Губернатора Владимира Владимирова продолжается реализация программы «Поддержка проектов развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах». Программа направлена на развитие местной социальной и коммунальной инфраструктуры и предусматривает реализацию проектов по улучшению развития территории при участии муниципалитетов, индивидуальных предпринимателей и организаций, а также местных жителей на условиях активного участия в софинансировании, оказании безвозмездных работ или осуществления вклада в натуральной форме.

Условиями программы определены основные направления реализации проектов. Это: обустройство мест отдыха, благоустройство территорий, культура, спорт. При конкурсном отборе предлагаемых проектов основными критериями оценки являются: — участие населения населенного пункта муниципального образования края в отборе и реализации проекта; — активное участие в опросе и собраниях граждан по определению приоритетных проектов; — софинансирование проекта за счет средств населения населенного пункта муниципального образования края, индивидуальных предпринимателей и организаций; — трудовое участие населения, которое примет дальнейшее участие в реализации проекта безвозмездным трудом. Активное участие пятигорчан в программе поддержки местных инициатив Ставропольского края позволит набрать более высокий рейтинг предлагаемых проектов в конкурсном отборе и вывести муниципальное образование в победители конкурсного отбора в Ставропольском крае.

— Если у вас есть проекты, соответствующие указанным выше критериям отбора, то присылайте мне их в директ. Те проекты, которые будут наиболее активно поддержаны и в реализации которых будут заинтересованы жители и бизнес-сообщество города – будут реализованы в 2022 году, — сообщил Дмитрий Ворошилов.

Одним из последних и ярких примеров программы «Местные инициативы» стало обустройство сквера в микрорайоне Бештау на улице Адмиральского. Еще один сквер в рамках этой же программы появится в 2021 году по адресу ул. Сельская 40.