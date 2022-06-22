Принятие решения о выборе управляющей организации закреплено в перечне компетенций общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

Прокуратура Пятигорска сообщает: Федеральным законом от 11.06.2022 N 165-ФЗвнесены изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации.

Закреплена необходимость принятия решения более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме в случае выбора способа управления таким домом и выбора управляющей организации.

Кроме того, установлено, что компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг гражданам могут перечисляться напрямую лицам, которые такие услуги предоставляют, например, управляющим и ресурсоснабжающим организациям, операторам по обращению с ТКО, и прочее.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2022 года.