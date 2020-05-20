Приоритеты: открытость и доступность муниципальной власти

В Пятигорске избран глава города. Подавляющее количество голосов в финальном этапе конкурса на замещение вакантной должности набрал Дмитрий Ворошилов. Голосование прошло на внеочередном заседании городской Думы.

— Конкурсная комиссия отобрала трех кандидатов, которые представили действительно серьезные программы, отражающие разные стороны социально-экономического развития города Пятигорска, и данное решение депутатов основывается на анализе озвученных предложений, — рассказала Людмила Похилько, председатель Думы Пятигорска.

В результате был выбран Дмитрий Ворошилов — руководитель, который имеет опыт работы не только в муниципалитете, но и в Правительстве Ставрополья, где он трудился в должности заместителя министра дорожного хозяйства края. Сегодня он ставит перед собой амбициозные задачи касательно развития города, но главное — он может и готов их решать.

Обсуждая с депутатами свою программу развития, Дмитрий Ворошилов предложил комплексное решение имеющихся в городе проблем, отмечая важность взаимодействия с Правительством края в вопросах снижения дефицита городского бюджета, которое также возможно и за счет внедрения принципов федерального проекта «Бережливое правительство».

Он также акцентировал актуальность модернизации санаторно-курортного комплекса и сферы образования.

Дмитрий Ворошилов поблагодарил парламентариев за оказанное ему доверие и нацелил всех на интенсивную совместную работу в интересах жителей курорта.

— Успешное и гармоничное развитие города невозможно без учета мнения пятигорчан. Наши приоритеты — максимальная открытость и доступность для каждого жителя. Принимаемые решения и все действия администрации должны быть понятны горожанам, а для этого будут внесены изменения в информационную политику и обновлена команда муниципальных служащих. Готов к совместной плодотворной работе, — заверил он.

В ходе состоявшегося в здании муниципалитета заседания городского парламента один из претендентов на кресло мэра — Денис Бельчиков, занимающий в настоящее время должность заместителя главы администрации Пятигорска, — подробно остановился на оптимизации деятельности сферы ЖКХ: снижении тарифов и повышении качества оказываемых коммунальных услуг.

Другой кандидат — Олег Шпунт, финансовый директор ООО «ЮФО-Оптторг», — отметил необходимость благоустройства территорий города и поддержки малого и среднего предпринимательства в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Далее последовали вопросы депутатов, завязалась оживленная дискуссия, по окончании которой пятигорские парламентарии приступили к процедуре тайного голосования и вскоре были объявлены его итоги. Главой Пятигорска был избран Дмитрий Ворошилов. За него проголосовали 26 человек, Олег Шпунт получил 4 голоса, Денис Бельчиков — ни одного.

По окончании заседания Думы, беседуя с журналистами, Дмитрий Ворошилов подчеркнул:

— По многим параметрам Пятигорск не соответствует определению «курорт». С каждым днем растрачивается его культурно-историческая особенность. Генеральный план как жизненно важный и определяющий развитие города документ требует изменений. Градостроительная политика должна быть внятной, понятной всем. И самое главное — она должна соответствовать требованиям города-курорта Пятигорска, сохраняя, преумножая и подчеркивая его особенности. Перед градостроителями будет поставлена новая задача: переориентироваться на создание комфортных эстетических, зеленых пространств города. Пятигорск должен стать курортной столицей Ставропольского края.