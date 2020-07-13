Пришло время служить Родине

Призыв-2020. На сборном пункте в Пятигорске собрались новобранцы из трех городов региона Готовность служить в рядах Российской Армии подтвердили 33 молодых человека из Пятигорска, Кисловодска и Ессентуков. Проводить ребят пришел и глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

— Армия объединяет людей разных возрастов, национальностей, традиций, вероисповеданий. Вам, выросшим на Кавминводах, всё это хорошо знакомо. Убежден, взаимное уважение и строгая дисциплина помогут избежать любого недопонимания, конфликтов. И еще — при возможности обязательно выходите на связь с родными. Помните: дома о вас беспокоятся и хотят вами гордиться! — напутствовал будущих солдат градоначальник.

Обратился к призывникам и военком Валерий Гусоев. Он подчеркнул: новобранцам предстоит научиться дисциплине и ответственности, умению преодолевать трудности, находить правильный выход в сложных ситуациях. Эти качества станут надежной опорой в жизни. После инструктажа — короткое общение с провожающими родственникам, досмотр и отправка в Ставрополь. Здесь с ребятами встретятся старшие команд, которые приезжают из воинских частей для отбора призывников. Служить кавминводские новобранцы отправятся в воздушно-десантные, сухопутные и аэрокосмические войска.