Присоединяйся к СТИХИйному марафону

Объявляется Всероссийская литературная диспансеризация!

Сегодня каждый второй житель страны, находящийся на вынужденной самоизоляции, подвержен таким заболеваниям, как хандра, уныние и скука. Для того, чтобы спасти население от душевных тягот, научные сотрудники Государственного музея-заповедника М.Ю. Лермонтова разработали специальный препарат под названием «Поэзия». После ряда успешно проведенных экспериментов в домашних лабораториях, музейщики уверенно заявляют, что лекарство работает! Но для полного выздоровления этого недостаточно. В подобных случаях требуется комплексная терапия. Официальный старт Всероссийской литературной диспансеризации дан 13 апреля. Скоро объявят условия участия в СТИХийном марафоне.

До тех пор каждому заболевшему, вне зависимости от возраста, рекомендуется подготовить том стихотворных произведений М.Ю. Лермонтова и принимать по несколько строф ежедневно. Допускается использование как печатных, так и электронных изданий.

Осторожно! Возможен побочный эффект в виде необъяснимой эйфории и вдохновения.