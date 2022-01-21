Привет! Поехали…в Пятигорск!

Пятигорск посетили студенты из Нигерии, Индии, Зимбабве, Египта и англоговорящие российские ребята из вузов Ставрополя. Делегация приехала в рамках молодежного туристического проекта «Привет! Поехали?».

Первой точкой на карте путешествий иностранцев по столице СКФО стал «Центр реализации молодежных проектов и программ», о работе которого им рассказала заведующий отделом по делам молодежи администрации Пятигорска Мария Данилова. Ребята сразу нашли общий язык с сотрудниками центра, с интересом послушали об акциях и программах,которые проводит активная молодежь столицы СКФО. Мария Данилова подчеркнула, что во многом вся эта работа стала возможной благодаря налаженному диалогу с главой города Дмитрием Ворошиловым.

-Сегодняшняя встреча очень важна, — отметила Мария Данилова. – Ведь ребята расскажут свои впечатления о Пятигорске не только в других городах, но и странах.Может быть, кто-то из них еще приедет сюда отдыхать или работать. Хотелось бы, чтобы Пятигорск оставался молодежной столицей не только в сфере студенчества, но и с точки зрения туризма.

Цифры:Состав делегации — 20 человек. Ребята посетили 5 городов-курортов Ставрополья.

Руководитель молодежного туристического проекта «Привет! Поехали?» Светлана Нехорошева рассказала, что основная цель его — это развитиевнутреннего туризма, обмен международным опытом, снижение межнациональных рисков, напряженностей.

— В Пятигорске мы хотим показать ребятам и достопримечательности, и молодежные места, — сказала Светлана. — Потому что есть некоторый стереотип, что это санаторно-курортный город и отдыхать сюда приезжают только люди старшего поколения. Но это не так.

В проекте — не только студенты, но и молодые люди, которые уже закончили вузы. Ведь молодежь – это граждане до 35 лет. Многие из них и после учебы активно работают для развития молодежной политики региона.

Питер Долтан из Нигерии учится в СКФУ. Он был приятно удивлен, что «Привет! Поехали?» — молодежный и именно англоговорящий проект.

— Теперь у меня есть возможность встретиться с новыми людьми, посетить мероприятия, попутешествовать по России, — подчеркнул Питер. — Я уже бывал в Краснодаре, в Ростове-на-Дону и Москве. Пятигорск видел в различных фильмах и теперь с удовольствием приехал сюда погулять.

Ребята посетили парк «Цветник», Нагорный парк, бульвар Гагарина, озеро Провали другие знаковые места города-курорта. Им очень понравилась архитектура и природа Пятигорска.