Привокзальная площадь Пятигорска освобождается от самостроя

По решению городского суда будет снесен еще один незаконно возведенный торговый павильон. Минераловодской межрайонной транспортной прокуратурой проведена проверка соблюдения земельного законодательства и законности размещения объекта капитального строительства в полосе отвода железной дороги. Проверкой установлено, что на привокзальной площади железнодорожного вокзала Пятигорска незаконно возведен торговый павильон. Этот объект признан самовольной постройкой, поскольку возведен без согласования и разрешения уполномоченной организации. Кроме того, собственник владеет и распоряжается объектом на основании договора, признанного недействительной сделкой. Право собственности на самовольную постройку зарегистрировано также неправомерно — при отсутствии к тому законных оснований. В связи с выявленными нарушениями Минераловодской межрайонной транспортной прокуратурой в суд направлено исковое заявление с требованиями освободить самовольно занимаемый земельный участок, признать недействительной сделку и прекратить незаконную государственную регистрацию права собственности на самовольную постройку. Пятигорским городским судом исковые требования прокурора удовлетворены. Решение вступило в законную силу.