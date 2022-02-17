Житель города Пятигорска признан виновным в убийстве своего ребенка и ещё ряде преступлений.

Собранные следователем следственного отдела по городу Пятигорск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора жителю города Пятигорска. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Следствием и судом установлено, что мужчина на протяжении длительного времени употреблял алкоголь и наркотические вещества, после чего систематически ссорился с супругой и малолетними детьми, а также применял насилие к малолетней дочери.

08 января 2021 года осужденный, находясь в состоянии опьянения, в ходе очередной ссоры с супругой, стал угрожать убийством сына и избиением дочери. Испугавшись женщина забрала дочь и ушла на улицу. Оставшись со своим 6-летним сыном-инвалидом, мужчина нанес ему ножом один удар в шею. От полученного ранения мальчик скончался на месте происшествия.

Женщина, в сопровождении сотрудников полиции, вернулась домой и обнаружила тело ребенка.

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1,5 года.