Пробеги и помоги

Благотворительный забег «Исполнение желаний» открыл в Пятигорске спортивный сезон движения KAVKAZ.RUN. Любители ЗОЖ получили возможность не только поучаствовать в ярком, массовом мероприятии, но и реально помочь тем, кто нуждается в поддержке и внимании.

Организаторами мероприятия также выступили Пятигорская и Черкесская епархия и администрация города. Впервые центр мероприятия разместился на площадке у озера Провал, а сам забег прошел по обеим сторонам бульвара Гагарина.

— Уже не первый год мы собираемся в Пятигорске для благого дела, чтобы помочь людям. Этот забег не только о теле, но и о душе. Потому что мы дарим любовь, радостные чувства и поддержку тем, кто в этом нуждается», — отметил, обращаясь к собравшимся руководитель молодежного отдела Пятигорской и Черкесской епархии отец Илья.

От имени главы города Дмитрия Ворошилова участников поприветствовала и передала самые добрые пожелания заместитель главы администрации Пятигорска Наталья Васютина.

Организаторы намеренно выбрали дистанцию, которую по силам было преодолеть почти любому бегуну – всего 2 километра, причем в комфортном темпе. На старте каждый получил стартовый пакет с номером, а на финише — эксклюзивную медаль KAVKAZ.RUN.

На средства, собранные от проведения спортивного праздника, приобретут спорткомплекс для воспитанников пятигорского центра «Тепло сердец» и студию песочной терапии для особенных деток из ессентукского «Солнечного городка».

Для участников забега, болельщиков и зрителей организаторы подготовили большую развлекательную программу: выступление артистов, ароматный чай и крепкий кофе, фрукты, много детских развлечений, розыгрыши и конкурсы от спонсоров.

Цифра: порядка 500 человек из 50 городов России приняли участие в забеге.

Врез:

Напомним, в 2019 году участники забега исполнили мечту двух воспитанников центра по работе с детьми с ограниченными возможностями «Солнечный городок» и приобрели им новые современные инвалидные коляски, а в 2020 году подарили пятигорчанке Шаповаловой Еве с диагнозом «ДЦП спастическая диплегия» тренажер-степпер.

Из первых уст

«География сегодняшнего забега поражает. Для нас это очень важно и ценно. Мы развиваем не просто спортивное движение, но и спортивный туризм, благодаря которому наш город привлекает людей из других регионов», — сказал организатор проекта KAVKAZ.RUN Михаил Шоров.

Слово участникам

Алиса Эпикова: «Я впервые бегу под эгидой KAVKAZ.RUN. сегодня я в составе команды от работы. Нас 10 человек. Раньше я занималась бегом самостоятельно и сегодняшнее мероприятие для меня повод снова вернуться к регулярным тренировкам. Но, соме главное, для меня важно помочь детям».

Игорь Манжос: «Я уже сбился со счета, в скольких забегах KAVKAZ.RUN принимал участие. Сегодня мы бежим командой от работы. Впереди у меня много планов на спортивный сезон. В частности, хочу в августе принять участие «Кавказ ультра трейл» и пробежать 164 километра: дистанция от Кабардино-Балкарии до Северной Осетии».