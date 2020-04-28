Продуктовые наборы для малоимущих жителей Ставрополья

Губернатор Владимир Владимиров провел заседание краевого координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции. В том числе, на нем был рассмотрен ход работы по предоставлению продуктовых наборов.

Как прозвучало, для поддержки одиноких пожилых людей, а также малоимущих граждан на Ставрополье сформировано 128 тысяч продуктовых наборов. Из них 70 тысяч передано в территории, 51 тысяча наборов уже распределены между получателями помощи. Помимо этого, доставлены еще более 54 тысяч проднаборов — для школьников, которые относятся к нуждающимся в поддержке социальным категориям.

— Речь идет о земляках, о людях, живущих непосредственно рядом с вами. Позаботиться о тех, кому сегодня очень сложно — наш долг. Ссылок на организационные трудности здесь быть не может, — прокомментировал Владимир Владимиров.