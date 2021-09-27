Проект «Активация» в действии

На одной волне: глава Пятигорска встретился с участниками проекта «Активация». Без галстуков, на равных, в дружеской обстановке и совершенно непринужденно. Так прошла встреча Дмитрия Ворошилова с молодыми активистами — представителями студенческой молодежи из 15 городских организаций высшего и профессионального образования.

Место встречи – лагерь актива студенческой молодежи на Машуке, накануне начавший свою работу. После обмена приветствиями ребята предложили главе города принять участие в игре. Вопросы первого раунда были связаны с Пятигорском и молодежью города. В случае ошибки Дмитрий Ворошилов должен был рассказать о том, какие изменения он бы внес в молодежную политику города. Еще одна разминка для ума – угадать по фото людей, имеющих непосредственное отношение к реализации молодежной политики в Пятигорске и Ставропольском крае. Здесь в случае неправильного ответа градоначальник должен был рассказать все, что он знает об этих персонах.

В ходе встречи с участниками лагеря студенческого актива Дмитрию Ворошилову пришлось не только продемонстрировать понимание интересов и увлечений современной молодежи, но и принять участие в состязании на знание молодежного сленга. Все этапы встречи прошли насыщенно и продуктивно. В игровом формате молодые активисты ухитрились обсудить с главой города серьезные идеи, выдвинуть любопытные инициативы и предложения, задать вектор развития молодежной политики в городе.