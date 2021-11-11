Проект приюта для животных, который собираются построить в Пятигорске, проходит государственную экспертизу

Ноябрь 11, 2021 Главные новости, Общество, Пятигорская Правда 0 48

Приют на 2000 мест планируется построить в селе Привольном. Основное здание будет двухэтажным, в нем разместят санитарный пропускник, манеж-приемную для собак, операционную, кабинеты для амбулаторного терапевтического приема и лечения животных. Предусмотрены отдельные корпуса с карантинными помещениями, изоляторами и помещениями для длительного содержания животных. Еще один корпус приюта будет предназначен для содержания кошек. На территории организуют площадки для выгула животных.

— После получения положительного заключения госэкспертизы приступим к подготовке документов для строительства, которое планируется начать в 2022 году, — рассказал и.о. министра строительства и архитектуры Ставропольского края Валерий Савченко. Средства на реализацию проекта будут выделены из краевого бюджета.

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