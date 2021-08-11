Проект «Пятигорский Некрополь» получил федеральный грант

Молодежный экологический проект «Пятигорский Некрополь» получил грантовую поддержку от Федерального агентства по делам молодежи.

Напомним, в июне в рамках конкурса молодежных проектов СКФО в Ставропольском крае прошла очная защита проектов. Одним из победителей стал проект «Пятигорский Некрополь» (@pyatigorsk.nekropol), реализуемый молодежью города под руководством Русланы Андрющенко (@ruslana_andryushchenko). Общая сумма гранта — 260 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на разработку цифровой карты захоронений, создание и установку указателей с QR-кодами, которые помогут посетителям сориентироваться на территории старинного кладбища и быстро получать краткую историческую справку. Ресурсной базой станет сайт, на котором в общем доступе будет представлена карта захоронений, оцифрованных волонтерами проекта. Кроме того, в рамках грантовых средств планируется закупка нового инвентаря для проведения экологических акций по уборке прилегающих территорий Некрополя. Кстати, работа по оцифровке данных о захоронениях пятигорского Некрополя продолжается. Если у вас есть информация для пополнения электронной базы, пишите на e-mail: [email protected].