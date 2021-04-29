Проект «Я помню! Я горжусь!» запущен

Сегодня мы даем старт новому фотопроекту «Я помню! Я горжусь!», посвященному празднованию 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. Госавтоинспекция Ставропольского края представит серию фотоснимков, на которых запечатлены действующие сотрудники ГИБДД и их предки-ветераны. Первую публикацию представляет Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Ставропольского края Алексей Сафонов. На фото также представлен его дедушка – Владимир Филиппович Бородай, ефрейтор, стрелок-зенитчик.

Фотопроект продлится все майские праздники, в нем примут участие руководители подразделений Госавтоинспекции региона, инспекторы ДПС, сотрудники штаба, технического надзора, начальники и сотрудники отделов Управления ГИБДД Ставрополья. Автоинспекторы расскажут о своих предках, поделятся историями их героических поступков и наград.