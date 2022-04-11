Профессионалы и любители видеосъемки из Пятигорска могут заявить о себе на всероссийском конкурсе

Стартовал прием заявок на II Всероссийский конкурс национальных видеороликов «МЫ». Участникам предложено на выбор две темы: «Межнациональное согласие в России» и «Национальная идентичность».
Жюри оценит работы по пяти номинациям:
«Документальный фильм»; «Видеорепортаж»; «Игровой / художественный видеоролик»; «Видеоклип»; «Анимационный ролик».
Отбор пройдет среди отдельных авторов, творческих коллективов, теле- и киностудий. Подать заявки могут как профессионалы, так и любители.
Сроки проведения конкурса:
18 марта – 31 августа 2022г.: прием заявок на участие в конкурсе;
19 сентября – 16 октября 2022г.: народное онлайн-голосование и просмотр работ членами жюри;
4 ноября, в День народного единства, состоится награждение победителей и показ фильмов.
Организаторы творческого состязания подготовили образовательный курс по созданию роликов на национальную тематику. Всю подробную информацию можно узнать на сайте мыконкурс.рф
Объединяя народы: Всероссийский конкурс национальных видеороликов «МЫ»
пройдет во второй раз
Прием заявок стартует 18 марта.
В прошлом году в нашей стране впервые состоялся конкурс национальных видеороликов «МЫ». Проект вызвал живой интерес и оказался очень востребован: организаторы получили сотни работ, посвященных самобытности народов, населяющих Россию, рецептам хороших взаимоотношений, стремлению жить в мире и дружбе. Участниками конкурса стали талантливые жители десятков регионов, представители самых разных этносов.
— Когда мы знаем особенности культуры той или иной национальности, становится понятно, как выстраивать взаимодействие и как общаться друг с другом, — отметил главный организатор проекта, режиссер, продюсер, член Общественного совета при Министерстве культуры РФ Николай Данн. — Конкурс «МЫ» дает нам эти знания, дает возможность укреплять межнациональные связи, добрососедские отношения и вдобавок помогает сохранять богатейшее культурное наследие России. Люди делятся позитивным опытом и интересными историями, вдохновляют других, а благодаря образовательной программе еще и растут творчески. Участвуйте в конкурсе национальных видеороликов «МЫ», рассказывайте о себе, о своей родине как можно больше.
Второй Всероссийский конкурс национальных видеороликов «МЫ» стартует 18 марта. Начиная с этого дня, авторы видео могут присылать заявки. Им потребуется выбрать тему и номинацию, снять ролик, загрузить его в файлообменник (YouTube, «облако» Mail.ru, Google Drive, Яндекс.Диск) и заполнить заявку на сайте мыконкуре.рф. Созданные видео организаторы ждут до конца лета, а в период с 19 сентября по 16 октября полученные работы оценят профессиональное жюри и пройдет народное онлайн-голосование. Церемонию награждения планируется провести в День народного единства. Победителей проекта, как и в прошлом году, ждут денежные премии. Награды получат авторы, ролики которых выберут эксперты, а также лидеры зрительского голосования.
Потенциальным конкурсантам предлагается на выбор две темы: «Межнациональное согласие в России» (ролики о единении различных культур) и «Национальная идентичность» (видео о культуре, традициях и обычаях конкретного народа). В этом году организаторы выделили дополнительную номинацию «Видеоклипы», и теперь в конкурсе уже пять номинаций: «Игровой/художественный видеоролик»; «Анимационный ролик»; «Видеоклипы»; «Видеорепортажные ролики»; «Документальный ролик». Эксперты будут отдельно оценивать работы профессионалов и любителей. Каждый автор, творческий коллектив, теле- или киностудии могут представить не более двух работ, причем как в одной, так и в разных номинациях.
Также принято решение расширить географию конкурса и подать свои работы могут теперь и зарубежные авторы стран СНГ в категории «Профессионалы» в номинациях «Игровой/художественный видеоролик»; «Анимационный ролик» и «Документальный ролик».
Организаторы уже сейчас начинают готовить будущим конкурсантам приятные сюрпризы. Так, например, предстоит создать и опубликовать образовательный видеокурс из четырех уроков, в которых будет говориться о съемках роликов на этнокультурную тематику. Кроме того, в течение года специалисты в сфере кино и анимации проведут серию обучающих вебинаров для всех желающих. Ну и наконец, на онлайн-площадках проекта будут работать этнокиноклубы, где пройдут показы фильмов о культуре народов и дискуссии с режиссерами этих фильмов.
Организаторами конкурса национальных видеороликов являются Межрегиональная общественная организация «Федерация современного искусства», Федеральное агентство по делам национальностей, Комитет Государственной Думы по делам национальностей, Правительство Тюменской области, Комитет по делам национальностей Тюменской области и онлайн-кинотеатр «Ноль Плюс». В роли соорганизаторов конкурса выступают органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления.
Подробную информацию о втором Всероссийском конкурсе национальных видеороликов «МЫ» можно узнать на сайте мыконкурс.рф. Официальная группа «ВКонтакте»: vk.com/wekonkurs
Куратор конкурса от Федерации современного искусства:
Анастасия Гамова, e-mail: [email protected]/
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КУРАТОРОВ
о проведении II Всероссийского конкурса
национальных видеороликов «МЫ».
Уважаемые коллеги!
Предлагаем войти в команду проекта «Всероссийский конкурс национальных видеороликов «МЫ» в 2022г. Вместе мы сможем более подробно рассказать об уникальности каждого народа и показать ценность межнациональной дружбы.
Основная информация
Цель проведения Конкурса «МЫ» — укрепление межнационального согласия, сохранение и развитие национальной культуры народов Российской Федерации, формирование у молодежи гражданско-патриотического отношения к Родине, ее истории, культуре, национальным традициям.
Региональному куратору необходимо направить свои контактные данные (Регион, город, ФИО, должность, телефон, электронная почта) на электронную почту: [email protected] до 31 марта 2022.
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ЗАДАЧИ КУРАТОРА ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ
СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРОЕКТА.
- Рассылка пресс-релизов и информации о Конкурсе по базе СМИ региона, органам власти субъекта РФ, органам местного самоуправления, Домам дружбы народов, учреждениям культуры, образовательным организациям, предприятиям, общественным организациям и др., о важных этапах и мероприятиях проекта:
- С 18 марта по 15 апреля — о старте проекта.
- II. О проведении образовательной программы — приглашение заинтересованных учреждения, организации, национальные диаспоры к участию в прямых эфирах, доведение до заинтересованных лиц информации о видеокурсе.
III. Информирование жителей региона и национальные сообщества, образовательные учреждения о проведении этно-клубов (показы фильмов и обсуждения их с режиссерами).
- С 19 сентября по 16 октября — приглашение к участию во всенародном онлайн-голосовании за лучшие национальные видеоролики.
- До 30 ноября — пресс-релизы об итогах проведенного Конкурса, церемонии награждения, и благодарности за активное участие коллективов из Вашего региона.
Организаторы Конкурса заранее обеспечивают кураторов типовым этапным пресс- релизом и материалами для медиапродвижения. Кураторы вносят необходимые изменения и дополнения актуальные для их региона.
Оперативное консультирование граждан по вопросам участия в Конкурсе.
При необходимости куратор перенаправляет запросы на соответствующих ответственных лиц из Рабочей группы.
Важные даты в период проведения Конкурса
18 марта — старт приема заявок на участие в Конкурсе;
31 августа — окончание приема заявок от участников;
с 19 сентября по 16 октября — народное онлайн-голосование;
4 ноября — церемония награждения победителей Конкурса, посвященной Дню народного единства.
О КОНКУРСЕ РОЛИКОВ
Темы Конкурса:
«Межнациональное согласие в России» для передачи в ролике смысла единения различных культур;
«Национальная идентичность» для передачи в ролике культуры, традиций и обычаев одного конкретного народа.
Категории роликов для каждой номинации:
«Любительская съемка» для тех, кто начинает пробовать себя в киноискусстве, или занимается этой деятельностью периодически на добровольных началах.
«Профессиональная съемка» для тех участников, кто занимается видеосъемкой регулярно и на профессиональной основе. Принимаются видеоролики высокого качества с естественным и увлекательным сюжетом, грамотно выстроенными планами, с постановкой света, хорошим уровнем записи звуков и качественным монтажом.