Профессионалы и любители видеосъемки из Пятигорска могут заявить о себе на всероссийском конкурсе

Стартовал прием заявок на II Всероссийский конкурс национальных видеороликов «МЫ». Участникам предложено на выбор две темы: «Межнациональное согласие в России» и «Национальная идентичность».

Жюри оценит работы по пяти номинациям:

«Документальный фильм»; «Видеорепортаж»; «Игровой / художественный видеоролик»; «Видеоклип»; «Анимационный ролик».

Отбор пройдет среди отдельных авторов, творческих коллективов, теле- и киностудий. Подать заявки могут как профессионалы, так и любители.

Сроки проведения конкурса:

18 марта – 31 августа 2022г.: прием заявок на участие в конкурсе;

19 сентября – 16 октября 2022г.: народное онлайн-голосование и просмотр работ членами жюри;

4 ноября, в День народного единства, состоится награждение победителей и показ фильмов.

Организаторы творческого состязания подготовили образовательный курс по созданию роликов на национальную тематику. Всю подробную информацию можно узнать на сайте мыконкурс.рф

Объединяя народы: Всероссийский конкурс национальных видеороликов «МЫ»

пройдет во второй раз

Прием заявок стартует 18 марта.

В прошлом году в нашей стране впервые состоялся конкурс национальных видеороликов «МЫ». Проект вызвал живой интерес и оказался очень востребован: организаторы получили сотни работ, посвященных самобытности народов, населяющих Россию, рецептам хороших взаимоотношений, стремлению жить в мире и дружбе. Участниками конкурса стали талантливые жители десятков регионов, представители самых разных этносов.

— Когда мы знаем особенности культуры той или иной национальности, становится понятно, как выстраивать взаимодействие и как общаться друг с другом, — отметил главный организатор проекта, режиссер, продюсер, член Общественного совета при Министерстве культуры РФ Николай Данн. — Конкурс «МЫ» дает нам эти знания, дает возможность укреплять межнациональные связи, добрососедские отношения и вдобавок помогает сохранять богатейшее культурное наследие России. Люди делятся позитивным опытом и интересными историями, вдохновляют других, а благодаря образовательной программе еще и растут творчески. Участвуйте в конкурсе национальных видеороликов «МЫ», рассказывайте о себе, о своей родине как можно больше.

Второй Всероссийский конкурс национальных видеороликов «МЫ» стартует 18 марта. Начиная с этого дня, авторы видео могут присылать заявки. Им потребуется выбрать тему и номинацию, снять ролик, загрузить его в файлообменник (YouTube, «облако» Mail.ru, Google Drive, Яндекс.Диск) и заполнить заявку на сайте мыконкуре.рф. Созданные видео организаторы ждут до конца лета, а в период с 19 сентября по 16 октября полученные работы оценят профессиональное жюри и пройдет народное онлайн-голосование. Церемонию награждения планируется провести в День народного единства. Победителей проекта, как и в прошлом году, ждут денежные премии. Награды получат авторы, ролики которых выберут эксперты, а также лидеры зрительского голосования.

Потенциальным конкурсантам предлагается на выбор две темы: «Межнациональное согласие в России» (ролики о единении различных культур) и «Национальная идентичность» (видео о культуре, традициях и обычаях конкретного народа). В этом году организаторы выделили дополнительную номинацию «Видеоклипы», и теперь в конкурсе уже пять номинаций: «Игровой/художественный видеоролик»; «Анимационный ролик»; «Видеоклипы»; «Видеорепортажные ролики»; «Документальный ролик». Эксперты будут отдельно оценивать работы профессионалов и любителей. Каждый автор, творческий коллектив, теле- или киностудии могут представить не более двух работ, причем как в одной, так и в разных номинациях.

Также принято решение расширить географию конкурса и подать свои работы могут теперь и зарубежные авторы стран СНГ в категории «Профессионалы» в номинациях «Игровой/художественный видеоролик»; «Анимационный ролик» и «Документальный ролик».

Организаторы уже сейчас начинают готовить будущим конкурсантам приятные сюрпризы. Так, например, предстоит создать и опубликовать образовательный видеокурс из четырех уроков, в которых будет говориться о съемках роликов на этнокультурную тематику. Кроме того, в течение года специалисты в сфере кино и анимации проведут серию обучающих вебинаров для всех желающих. Ну и наконец, на онлайн-площадках проекта будут работать этнокиноклубы, где пройдут показы фильмов о культуре народов и дискуссии с режиссерами этих фильмов.

Организаторами конкурса национальных видеороликов являются Межрегиональ­ная общественная организация «Федерация современного искусства», Федеральное агент­ство по делам национальностей, Комитет Государственной Думы по делам национально­стей, Правительство Тюменской области, Комитет по делам национальностей Тюменской области и онлайн-кинотеатр «Ноль Плюс». В роли соорганизаторов конкурса выступают органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления.

Подробную информацию о втором Всероссийском конкурсе национальных видеороликов «МЫ» можно узнать на сайте мыконкурс.рф. Официальная группа «ВКонтакте»: vk.com/wekonkurs

Куратор конкурса от Федерации современного искусства:

Анастасия Гамова, e-mail: [email protected]/

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КУРАТОРОВ

о проведении II Всероссийского конкурса

национальных видеороликов «МЫ».

Уважаемые коллеги!

Предлагаем войти в команду проекта «Всероссийский конкурс национальных видеороликов «МЫ» в 2022г. Вместе мы сможем более подробно рассказать об уникальности каждого народа и показать ценность межнациональной дружбы.

Основная информация

Цель проведения Конкурса «МЫ» — укрепление межнационального согласия, сохранение и развитие национальной культуры народов Российской Федерации, формирование у молодежи гражданско-патриотического отношения к Родине, ее истории, культуре, национальным традициям.

Региональному куратору необходимо направить свои контактные данные (Регион, город, ФИО, должность, телефон, электронная почта) на электронную почту: [email protected] до 31 марта 2022.

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ЗАДАЧИ КУРАТОРА ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ

СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРОЕКТА.

Рассылка пресс-релизов и информации о Конкурсе по базе СМИ региона, органам власти субъекта РФ, органам местного самоуправления, Домам дружбы народов, учреждениям культуры, образовательным организациям, предприятиям, общественным организациям и др., о важных этапах и мероприятиях проекта: С 18 марта по 15 апреля — о старте проекта. II. О проведении образовательной программы — приглашение заинтересованных учреждения, организации, национальные диаспоры к участию в прямых эфирах, доведение до заинтересованных лиц информации о видеокурсе.

III. Информирование жителей региона и национальные сообщества, образовательные учреждения о проведении этно-клубов (показы фильмов и обсуждения их с режиссерами).

С 19 сентября по 16 октября — приглашение к участию во всенародном онлайн-голосовании за лучшие национальные видеоролики. До 30 ноября — пресс-релизы об итогах проведенного Конкурса, церемонии награждения, и благодарности за активное участие коллективов из Вашего региона.

Организаторы Конкурса заранее обеспечивают кураторов типовым этапным пресс- релизом и материалами для медиапродвижения. Кураторы вносят необходимые изменения и дополнения актуальные для их региона.

Оперативное консультирование граждан по вопросам участия в Конкурсе.

При необходимости куратор перенаправляет запросы на соответствующих ответственных лиц из Рабочей группы.

Важные даты в период проведения Конкурса

18 марта — старт приема заявок на участие в Конкурсе;

31 августа — окончание приема заявок от участников;

с 19 сентября по 16 октября — народное онлайн-голосование;

4 ноября — церемония награждения победителей Конкурса, посвященной Дню народного единства.

О КОНКУРСЕ РОЛИКОВ

Темы Конкурса:

«Межнациональное согласие в России» для передачи в ролике смысла единения различных культур;

«Национальная идентичность» для передачи в ролике культуры, традиций и обычаев одного конкретного народа.

Категории роликов для каждой номинации:

«Любительская съемка» для тех, кто начинает пробовать себя в киноискусстве, или занимается этой деятельностью периодически на добровольных началах.

«Профессиональная съемка» для тех участников, кто занимается видеосъемкой регулярно и на профессиональной основе. Принимаются видеоролики высокого качества с естественным и увлекательным сюжетом, грамотно выстроенными планами, с постановкой света, хорошим уровнем записи звуков и качественным монтажом.