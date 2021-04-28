Профессия – спасать жизни

В Пятигорске с профессиональным праздником поздравили работников скорой помощи. Активисты движения «Волонтеры-медики» передали подарки и теплые слова благодарности сотрудникам городской станции: врачам, фельдшерам, медсестрам и медбратьям, диспетчерам, водителям — всем тем, от кого зависит жизнь и здоровье человека, попавшего в беду. Волонтеры поблагодарили виновников торжества за нелегкий и самоотверженный труд и вручили торт, алые шары и поздравительные открытки в виде сердец. А накануне прошла акция «Символ добра и скорой помощи»: воспитанники пятигорской Детской художественной школы смастерили в технике оригами бумажные талисманы и открытки с символом праздника – машиной скорой медицинской помощи.