Профессора Сергея Парфейникова наградят медалью «За заслуги перед Пятигорском»

Городская Дума приняла такое решение. Кроме того, на очередном заседании депутаты решили ряд имущественных и организационных вопросов, внесли изменения в Устав города и Прогнозный план приватизации, скорректировали городской бюджет и утвердили решение об установке новых мемориальных досок на Воинском кладбище.

— В результате проведенной поисковой работы с архивными документами выявлены уточняющие сведения о бойцах Красной армии, захороненных на Воинском мемориале, — пояснил начальник МУ «Управление культуры администрации Пятигорска» Дмитрий Васюткин. — Установлены новые имена и фамилии солдат, а в некоторые из уже существующих табличек следует внести корректировки. Имя каждого погибшего бойца должно быть увековечено.

Решение об установке новых мемориальных знаков депутаты поддержали единогласно. Внесены изменения в бюджет города: в частности, заложены средства на обустройство сквера с детской площадкой по адресу ул.Сельская, 40 (музыкальная школа №2), на строительство детской площадки у дома №19 по проспекту Калинина, на благоустройство сквера Победы в поселке Горячеводском (в границах улиц Больничной, Урицкого и Бассейной) и на новую детскую площадку на улице Георгиевской. Принято решение и о награждении Сергея Парфейникова медалью «За заслуги перед городом Пятигорском».

— Сергей Парфейников — заслуженный работник здравоохранения РФ, работает в этой отрасли практически 50 лет, — сообщил Дмитрий Васюткин. — Именно благодаря научной деятельности профессора Парфейникова был разработан инновационный подход к развитию производства социально значимой лекарственной продукции. Созданные Парфейниковым методики и модели используются в практической работе аптечных учреждений юга России. Его научно-исследовательская деятельность получила широкое признание не только на территории нашего региона, но и на уровне страны.