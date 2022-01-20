Наступивший 2022-й для «Пятигорской правды» пройдет под знаком юбилея. «Пятигорке» исполняется 85!

Начиная подготовку к славной дате, мы предоставляем место на газетных полосах всем, кто так или иначе связан с историей старейшей городской газеты. Кто публиковался на ее страницах, сотрудничал или просто был и остается постоянным читателем. И, конечно же, тем, кто работал в ее коллективе в разные годы.

Уже более четверти века хранит верность любимой газете Дина Кульбашина, заведующая компьютерным центром «Пятигорской правды». Пришла весной 1996 года и продолжает оттачивать мастерство в газетном дизайне по сей день. Для нее, профи компьютерной верстки, невыполнимых задач не существует!

До переезда в Пятигорск Дина работала верстальщиком в Кочубеевской районной газете «Звезда Прикубанья». Валерий Петрович Серебрянский, главный редактор, оценив таланты молоденькой сотрудницы, почти сразу назначил ее заведующей производственным отделом. В «Пятигорскую правду» в апреле 1996 года она, дипломированный специалист, пришла с солидным багажом знаний, в том числе и с красным дипломом Московского издательско-полиграфического техникума им. И. Федорова.

С удивлением обнаружив, что компьютерный центр городской газеты работает по старинке, Дина предложила коллегам освоить новую программу AdobePageMaker. Михаил Иващенко, начальник отдела, принял предложение с воодушевлением. Подключили компьютеры к локальной сети, поменяли и дизайн газеты, и сам алгоритм работы… Тогда, в 1996-м, «Пятигорская правда» выходила в черно-белом варианте два раза в неделю, затем — три раза. В 1998-м появилось приложение «БизнесПятница». Вначале оно было двухцветным, постепенно перешли на полноцвет, что стало настоящим прорывом. Люди работали с огромным воодушевлением. У газеты были высокие тиражи, она пользовалась читательским спросом.

Дина признается, что любит свою работу, которая дает ей возможность профессионально расти и развиваться. И своей дочери Анастасии — студентке Нижегородского государственного университетаим. Н. И. Лобачевского, будущему специалисту по рекламе и связям с общественностью, — она всегда говорит, что в свое дело надо вкладывать душу и тогда появятся уважение коллег, признание имеющихся заслуг и, что самое главное, будет большая польза людям.

И еще, добавляет Дина, ей всегда везло с коллективом. Владимир Ольхов, Алексей Панов, Лариса Яковенко, Алла Чеботарева, «многостаночница» (сама и напишет, и наберет, и отредактирует-поправит других авторов) Евгения Пудовкина… Царствие небесное всем этим людям! Так же, как фотокорреспондентам Юрию Александровичу Клишину и Федору Подкобылке.

Дай Бог здоровья известному поэту-лирику Анатолию Трилисову, зам. редактора Геннадию Выхристюку и Елене Куджевой, Олегу Ляхову и Марине Корниловой, Ларисе Токиевой и Марине Гладких, фотокоррам Алексею Улинскому, Александру Певному, обаятельнейшему Александру Мелик-Тангиеву и многим другим коллегам.

Дина с особой благодарностью вспоминает Вадима Александровича Панкова — первого главного редактора возрожденной газеты, который внес огромный вклад в становление и развитие «Пятигорки».

В начале осени 2007 года к руководству «Пятигорской правдой» пришел Сергей Михайлович Дрокин. Он и направил Дину Кульбашину в ноябре 2008-го на курсы повышения квалификации Школы журналистики при МГУ им. Ломоносова. В результате в 2009 году «Пятигорская правда» полностью поменяла дизайн. Появились новые «шапки», выносы, врезы, инфографика…

В 2018 году, когда главным редактором «Пятигорки» стала молодая креативная Мария Гулевская, по инициативе Союза издателей РФ в Пятигорск прибыла команда специалистов из Москвы. Спустя год «Пятигорка» вновь изменила свой облик. Сегодня она смотрится очень современно, стильно, выдержанно. Это газета, как говорят и специалисты, и читатели, которую приятно держать в руках.

Дина Кульбашина,

заведующая компьютерным

центром «Пятигорской правды»: «Газета — труд коллективный:

журналистов, фотографов, корректоров, специалистов рекламного отдела

и, конечно, верстальщиков. Бывает, засиживаемся допоздна, а переживаний сколько — чтобы очередной газетный номер ушел в типографию вовремя, вышел красивым, качественным, интересным, чтобы совпадало цветоделение, не было ошибок… Работаем в режиме ненормированного дня.

Но все равно я очень люблю свою работу, коллектив, который во все времена

был дружным, сильным, сплоченным. Считаю себя счастливым человеком и верю: наша любимая газета «Пятигорская правда» будет жить долго-долго!».