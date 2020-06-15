Профилактические мероприятия «Заметный пешеход!» в Пятигорске

С начала года в Пятигорске зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых 6 несовершеннолетних получили травмы. В 5 происшествиях пострадали дети пешеходы. В целях профилактики и предупреждения ДТП с участием детей пешеходов, на территории города в период с 15 по 19 июня Госавтоинспекцией города проводятся профилактические мероприятия «Заметный пешеход!».

В рамках мероприятий, наряды ДПС будут максимально приближены к пешеходным переходам, чтобы контролировать соблюдение правил перехода проезжей части гражданами и соблюдением предоставления преимущества в движении водителями. Помимо профилактических бесед и лекций о необходимости пересекать проезжую часть по пешеходному переходу, участников дорожного движения познакомят с информацией о необходимости использовать световозвращающие элементы, а также продемонстрируют видеоролики о печальных последствиях нарушения правил перехода проезжей части.

Госавтоинспекция напоминает, что пешеходы несут ответственность за нарушение Правил дорожного движения наравне с водителями. За переход проезжей части в неустановленном месте на гражданина будет составлен административный материал, предусматривающий наказание в виде штрафа в размере 500 рублей. За непредоставление преимущества в движении пешеходу водителю придется оплатить штраф в размере от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.