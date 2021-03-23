Профилактика – это важно

Заседание антитеррористической комиссии прошло в Пятигорск. В ходе рабочей встречи участники обсудили меры по повышению уровня антитеррористической защищенности образовательных учреждений, торговых объектов и объектов транспортной инфраструктуры города, исполнение организаторами и руководителями спортивных объектов требований к обеспечению безопасности при проведении спортивных мероприятий. Оценили ход и результаты мониторинга политических и социально-экономических процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму, а также эффективность его применения. Были затронуты и вопросы миграционной политики. Особое внимание уделили профилактической работе с лицами, наиболее подверженными воздействию идеологии терроризма.