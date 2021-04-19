Профилактика готовности к пожаротушению важна

На территории г. Пятигорска проводится сезонная профилактическая операция «Водоисточник — I этап».

Ежегодно весной и осенью сотрудниками государственного пожарного надзора г. Пятигорску совместно с подразделениями пожарной охраны Пятигорского пожарно-спасательного гарнизона проводится проверка противопожарных водоисточников — пожарных гидрантов и пожарных водоемов.

Важным фактором, влияющим на исход тушения пожара и на его последствия, является наличие и исправное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения.

Содержание в надлежащем виде водоисточников сопровождается определенными трудностями, вызванными замерзанием воды, загромождением различными предметами и оставленным автотранспортом на узких улицах, который препятствует проезду пожарной техники. А пожар, как известно, не спрашивает, когда и где ему начаться. И когда в пожарном автомобиле во время тушения заканчивается вода, а расположенный рядом гидрант или водоем неисправны, сразу же возникает ряд проблем. Приходится прекращать тушение огня и ехать за водой на другой водоисточник, который не всегда оказывается рядом с местом пожара. Нередко кому-то из пожарных вместо того, чтобы участвовать в тушении, приходится брать в руки лопату или лом и очищать от снега, мусора подъезд к гидранту или водоему. А ведь все это связано с потерей драгоценных минут на пожаре. Линейная скорость распространения пламени в домах составляет 1 метр в минуту, коридорах — от 4 до 5 метров в минуту, на сгораемых конструкциях крыш и чердаков — 2 метра в минуту. Вот и считайте, какова цена у десяти-пятнадцати, а то и более минут, затраченных на то, чтобы пожарный автомобиль смог доехать до водоисточника и забрать воду. А чтобы пожарным, участвующим в тушении пожара, не приходилось заниматься параллельно еще и расчисткой водоисточников, организациям, обслуживающим пожарные гидранты и водоемы, необходимо выполнять следующее:

— дороги и подъезды к пожарным водоемам, резервуарам, гидрантам должны быть постоянно свободны и расчищены;

— у мест расположения пожарных водоемов, резервуаров, гидрантов, а также по направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий);

— крышки люков пожарных гидрантов должны быть очищены от грязи, льда и снега, утеплены в зимнее время, а стояк освобожден от воды;

— запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов;

— собственники объектов, на территории которых расположены пожарные гидранты, обязаны содержать их в исправном состоянии.

Старший инспектор ОНД и ПР

по г. Пятигорску, Железноводску, Лермонтову

УНД и ПР ГУ МЧС России по СК

старший лейтенант внутренней службы

К.В. Осокин.