Профилактика правонарушений в Пятигорске

О социальной адаптации, профилактике мошенничества и общественном порядке в местах массового отдыха пятигорчан и гостей курорта — эти и другие темы обсудили участники заседания городской комиссии по профилактике правонарушений. Говорили и о дополнительных мерах по обеспечению трудовой занятости граждан, освободившихся из мест лишения свободы, — в частности, о том, как может им помочь в трудоустройстве социальный контракт. Как действует система исправительных работ? Какие возможности есть для реализации товаров, производимых исправительными учреждениями Ставропольского края? Как организован контроль за социальной адаптацией несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательных колоний? На все эти вопросы ответили участники совещания. Еще одна важная тема — противодействие мошенническим действиям. Так, на территории края стартовала профилактическая акция «Ударим по мошенникам», цель которой — напомнить гражданам о бдительности при общении с незнакомцами и переводе денежных средств на незнакомые счета или абонентские номера операторов сотовой связи. Участники проекта (в основном — представители общественных советов, действующих при органах внутренних дел региона) записали и опубликовали в социальных сетях серию тематических видеобращений. В учреждениях культуры Пятигорска организовано распространение буклетов с информацией о том, как обезопасить себя от действий мошенников, проведены встречи и лекции — как в онлайн так и в офлайн-режиме. Такие информационные материалы размещены в помещениях территориальных служб, в социальных учреждениях, переданы в квартальные и домовые комитеты для распространения.

— К работе по профилактике мошенничества в отношении граждан пожилого возраста и инвалидов привлечены добровольцы из числа сотрудников Пятигорского комплексного центра социального обслуживания населения и представителей городского Совета ветеранов, — рассказала Тамара Павленко, начальник МУ «Управление социальной поддержки населения города Пятигорска».

Оценили участники встречи и роль народной казачьей дружины в профилактике правонарушений и охране общественного порядка. Конные патрули казаков выходят на терренкуры Машука регулярно, участвуют казаки и в обеспечении безопасности участников массовых мероприятий.