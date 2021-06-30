Профилактика – важная работа

В служебную деятельность сотрудников Пятигорского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Ставропольскому краю входит исполнение наказаний и мер уголовно-правового характера в отношении осужденных без изоляции от общества. Задачами уголовно-исполнительных инспекций ФСИН России является осуществление контроля за поведением таких людей, достижению целей по применению мер уголовно-правового характера (исправление осужденных), предупреждение совершения ими повторных преступлений.

Так 22 июня 2021 года старший инспектор Пятигорского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Ставропольскому краю майор внутренней службы Роман Пышной провел с родителями несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете, собрание, на котором разъяснил порядок привлечения к уголовной и административной ответственности (статьи 20.20.1, 20.1.1, 11.1.5, 5.35.1 КоАП РФ), а также применение части 2. Пункта 2.6 КЗ №20-2008 года — «Нахождение несовершеннолетних на улицах города после 22-00 часов без сопровождения законных представителей». Речь также шла и о профилактике правонарушений и преступлений в период отбывания наказания их детьми и вовлечения несовершеннолетних в криминальную субкультуру.

Для самих ребят их родителям выдали календари с логотипом «Мы против террора» и перечнем контактных телефонов на случай различных ЧС.