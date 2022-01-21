Профсоюзы и здравоохранение – в диалоге

Председатель профсоюза работников здравоохранения РФ, председатель Общественного совета при Министерстве здравоохранения РФ Анатолий Домников посетил с рабочим визитом Кавминводы.

Анатолий Иванович прибыл в наш регион в рамках работы аттестационной комиссии СКО ФНПР «Профкурорт», которую он возглавляет. Помимо этого, профсоюзный лидер навестил ряд здравниц региона, пообщался с трудовыми коллективами.

Одна из встреч состоялась с работниками здравоохранения Пятигорска и студентами медицинских образовательных учреждений в санатории им. М. Ю. Лермонтова. В мероприятии также приняли участие председатель Федерации профсоюзов Ставропольского края Татьяна Чечина, заместитель председателя ФПСК, гендиректор холдинга профсоюзных здравниц ООО «Курортное управление», депутат Думы Ставропольского края Николай Мурашко, председатель Ставропольской краевой организации профсоюза работников здравоохранения Александр Кривко.

На повестке дня – актуальные вопросы о выплатах медицинским работникам, которые трудятся в «красной зоне», повышение МРОТ, постковидная реабилитация в санаториях КМВ, профсоюзная работа в медицинских учреждениях. По словам Анатолия Домникова, цель его визита в наш регион – не только знакомство с санаторно-курортной базой.

— Здесь есть просто лечебные учреждения, и сейчас, в эпоху коронавируса, на них легла большая нагрузка, — подчеркнул Анатолий Иванович. — А раз так, надо спросить непосредственно у людей о том, какие у них существуют проблемы. Поэтому я очень надеюсь получить обратную связь. Как от наших профсоюзных лидеров, так и от работников, которые будут присутствовать на встречах.

Анатолий Домников отметил, что с холдингом профсоюзных здравниц ООО «Курортное управление» практическая медицина сотрудничает давно, в том числе и с санаториями, которые он посетил: «Уже составил мнение. Будем заключать соглашение с «Профкурортом» на реабилитацию россиян, перенесших коронавирус», — сказал Анатолий Иванович.

Николай Мурашко прокомментировал рабочую встречу с Анатолием Домниковым: «Коронавирус изменил трудовые отношения в целом. Сейчас очень нужен диалог практической медицины и Минздрава России. А санаторно-курортной системе края необходимо найти свою нишу, помогать реабилитировать тех, кто перенес коронавирус, и повышать иммунитет людям, которые еще не переболели. Ключевой момент — войти в будущие программы ОМС, направленные на восстановление здоровья населения. К сожалению, этого пока нет. Наши сегодняшние обсуждения лягут в основу принятия государственных решений».

Николай Мурашко объяснил тот факт, что в зале присутствуют не только действующие медики, но и студенты. По его словам, если сейчас не привлекать в эту профессию молодежь, то в будущем можно остаться безоружными перед проблемой нехватки кадров, которая уже возникает на повестке дня.

Сегодня здравницы КМВ активно помогают «вернуться в строй» тем, кто преодолел коронавирус. По мнению Александра Столярова, очень значимо, что встреча прошла на КМВ. Здесь сосредоточены основные ресурсы здоровьесбережения, по профилактике различных заболеваний и не только. «У нас разработана специальная программа реабилитации после COVID-19. Поток людей по этому направлению увеличивается. Очень сильно стимулирует приезжать в здравницы Кавминвод и действующая программа кешбэк», — добавил главврач санатория им. М. Ю. Лермонтова.

Конечно, на встрече речь зашла о выплатах медикам «красной зоны».

— Мы находимся в постоянном диалоге с Министерством здравоохранения РФ, и по данному вопросу — в первую очередь. По той простой причине, что мы не сможем отправить людей в «красную зону», если они не будут получать достойную заработную плату. Мы постоянно во всех комиссиях, в состав которых я вхожу, обсуждаем эту тему, титруем возможности, — сказал Анатолий Домников.

Наступил новый год, и ряд документов уже перестал действовать. В связи с этим в январе некоторые выплаты временно не должны были осуществляться. В частности в прививочных кабинетах и так далее. Однако прививки делать надо. Анатолий Иванович отметил, что удалось довольно быстро проработать этот вопрос и добиться того, чтобы данная категория медицинского персонала снова стала получать свои надбавки. Это касается и тех людей, которые работают в поликлиниках.

Анатолий Домников рассказал, что от сотрудников службы скорой помощи эпизодически поступают жалобы на отсутствие выплат. Ведь там все непросто и подчас медикам необходимо доказывать, что они контактировали с больным именно коронавирусной инфекцией. Этот вопрос решался на уровне президента России.

Татьяна Чечина рассказала, что профсоюз региона активно мониторит ситуацию с врачами в санаторно-курортном секторе. В частности, определены нормы труда, в процессе – индексация заработных плат, насколько это возможно. Все можно решать только в социальном диалоге. По ее словам, при сегодняшнем минимальном размере оплаты труда все категории работающих граждан можно смело назвать уязвимыми.

Цифры:

— По инициативе ФПСК 29 декабря прошлого года было заключено соглашение между ФПСК, Правительством Ставрополья и краевым объединением «Конгресс деловых кругов», которое уже вступило в силу. При МРОТ 13890 в России, в нашем крае для производственного сектора, для реального сектора экономики, он составляет 16634 рубля, — сказала Татьяна Чечина. — Сюда не входят совмещения и прочие доплаты.

Более того, по словам Татьяны Чечиной, впервые у нас в регионе по инициативе ФПСК в случае признания судом вины работодателя при гибели сотрудника на производстве обязательная выплата от предприятия — 50 МРОТов, это помимо федеральных компенсаций. В отдельных отраслевых соглашениях такие нормы тоже прописаны.